Путин назвал проблемой "разрыв" между муниципальным и государственными уровнями

СВЕТЛОГОРСК /Калининградская область/, 31 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин обеспокоен проблемой, связанной с "разрывом" между муниципальным и государственным уровнями управления.

"Это системная проблема. Судя по тому, что на практике происходит это потому, в том числе, что у нас даже в Основном законе в Конституции, есть определенный разрыв между муниципальным уровнем и государственным", - сказал глава государства на встрече с представителями общественности, говоря о проблемах с финансированием системы здравоохранения.

По словам Путина, "муниципальный - это не государственный уровень, согласно Основному закону, а региональный и федеральный - это государственный".

Кроме того, президент не исключил принятия системных решений по изменению действующего законодательства, но при сохранении определенного уровня самостоятельности муниципалитетов.

"Нам, конечно, нужно будет принимать какие-то системные решения, связанные с увязкой [муниципального и государственного уровней управления]", - сказал глава государства на встрече с представителями общественности. При этом он подчеркнул, что такие изменения следует производить, "не нарушая обязательств международного характера по тому, что муниципальный уровень управления должен иметь определенный уровень, определенную степень самостоятельности". "Это мы не можем нарушать и не будем", - заверил Путин.