Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Посольство РФ: финансируемые Западом НПО хотят внести раскол в отношения Еревана и Москвы

В диппредставительстве отметили, что необходимость дислоцирования на территории Армении 102-й военной базы всегда подчеркивали власти самой республики

ЕРЕВАН, 31 октября. /ТАСС/. Ряд финансируемых Западом неправительственных организаций (НПО) пытается внести раскол в отношения Москвы и Еревана, выступая против российской военной базы в Армении. Об этом говорится в распространенном в четверг заявлении пресс-службы посольства РФ в Армении.

"Необходимость дислоцирования на территории Армении 102-й военной базы всегда подчеркивалась властями самой республики, в том числе и действующим правительством. Несмотря на четкую позицию руководства страны, ряд НПО, используя "прикормленные" СМИ, пытается внести раскол в российско-армянские отношения", - говорится в заявлении дипмиссии.

В пресс-службе посольства добавили, что указанные НПО "не могут не осознавать, какие катастрофические последствия могут последовать за продвигаемыми ими подходами в отношении тесных связей с Россией".

"В связи с этим возникает резонный вопрос, почему проблемы российско-армянских отношений обсуждают не россияне и армяне, а финансируемые Западом НПО и СМИ? Какую цель преследуют авторы многочисленных "независимых" исследований о пагубных последствиях размещения российского контингента в республике, и, в конечном итоге, кому выгодно разрушение исторических связей двух государств?" - отмечается в сообщении.

В посольстве подчеркнули, что внесение раскола в отношения Еревана и Москвы явно не в интересах обоих государств. "Однозначно можно сказать одно - в этом не заинтересованы главные участники - Россия и Армения", - отмечается в заявлении.

29 октября начальник 102-й военной базы в Гюмри доложил главе Минобороны РФ Сергею Шойгу, находившемуся с визитом в Армении, что после запланированных поставок военной техники потенциал базы увеличится почти в два раза. После этого ряд неправительственных организаций, поддерживающих тесные связи с западными "донорами", начали выступать против военного присутствия РФ в Армении.

Теги
АрменияРоссия
Реклама на ТАСС
Лаврентьев: РФ надеется на поддержку Конституционного комитета международным сообществом
Спецпредставитель президента России отметил, что Москва отмечает конструктивный настрой участников сирийского Конституционного комитета - как правительства, так и оппозиции
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС