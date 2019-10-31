Посольство РФ: финансируемые Западом НПО хотят внести раскол в отношения Еревана и Москвы

ЕРЕВАН, 31 октября. /ТАСС/. Ряд финансируемых Западом неправительственных организаций (НПО) пытается внести раскол в отношения Москвы и Еревана, выступая против российской военной базы в Армении. Об этом говорится в распространенном в четверг заявлении пресс-службы посольства РФ в Армении.

"Необходимость дислоцирования на территории Армении 102-й военной базы всегда подчеркивалась властями самой республики, в том числе и действующим правительством. Несмотря на четкую позицию руководства страны, ряд НПО, используя "прикормленные" СМИ, пытается внести раскол в российско-армянские отношения", - говорится в заявлении дипмиссии.

В пресс-службе посольства добавили, что указанные НПО "не могут не осознавать, какие катастрофические последствия могут последовать за продвигаемыми ими подходами в отношении тесных связей с Россией".

"В связи с этим возникает резонный вопрос, почему проблемы российско-армянских отношений обсуждают не россияне и армяне, а финансируемые Западом НПО и СМИ? Какую цель преследуют авторы многочисленных "независимых" исследований о пагубных последствиях размещения российского контингента в республике, и, в конечном итоге, кому выгодно разрушение исторических связей двух государств?" - отмечается в сообщении.

В посольстве подчеркнули, что внесение раскола в отношения Еревана и Москвы явно не в интересах обоих государств. "Однозначно можно сказать одно - в этом не заинтересованы главные участники - Россия и Армения", - отмечается в заявлении.

29 октября начальник 102-й военной базы в Гюмри доложил главе Минобороны РФ Сергею Шойгу, находившемуся с визитом в Армении, что после запланированных поставок военной техники потенциал базы увеличится почти в два раза. После этого ряд неправительственных организаций, поддерживающих тесные связи с западными "донорами", начали выступать против военного присутствия РФ в Армении.