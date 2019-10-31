Лаврентьев: РФ надеется на поддержку Конституционного комитета международным сообществом

ЖЕНЕВА, 31 октября. /ТАСС/. Россия надеется, что международное сообщество окажет поддержку сирийскому Конституционному комитету, однако она не должна исходить из конъюнктурных политических интересов. Об этом заявил в четверг ТАСС спецпредставитель президента РФ по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев.

"Будем надеяться, что другие члены международного сообщества окажут поддержку, причем не в угоду какой-то своей политической конъюнктуре, - сказал он. - Самое главное, чтобы все руководствовались интересами общего дела, чтобы установить стабильность на всей территории Сирии и выйти на хорошее решение политического кризиса".

По его словам, Россия оптимистично настроена относительно работы сирийского Конституционного комитета, но ему надо дать время.

"Впечатления хорошие, ожидания самые оптимистичные, - сказал он, отвечая на вопрос о том, как Россия оценивает начало работы Конституционного комитета. - Самое главное, что запустили работу. Налаживание диалога между противоборствующими сторонами, конечно, потребует времени".

"Надо набраться терпения, процесс сложный. Доверия между сторонами пока еще нет", - добавил Лаврентьев.

Высокопоставленный дипломат подчеркнул, что главное в работе комитета заключается в том, чтобы не было внешнего давления и сирийцам не устанавливали временных рамок для достижения договоренностей. "Понадобилось полтора года, чтобы согласовать Конституционный комитет, - напомнил он. - А чтобы добиться каких-то результатов по изменению конституции нужно время. Нужна хорошая работа экспертов, их много в каждом из списков".

"Как говорили министры [иностранных дел РФ, Ирана и Турции], ожидаем, что работа все-таки пойдет, сдвинется с мертвой точки, - продолжил Лаврентьев. - Никто до сих пор не смог сделать ничего подобного, поэтому создание Конституционного комитета - это историческое событие и однозначная заслуга астанинского формата".

Он также отметил, что Россия отмечает конструктивный настрой участников сирийского Конституционного комитета - как правительства, так и оппозиции.

Лаврентьев подтвердил, что российские дипломаты встречались в Женеве с представителями оппозиции. "Они настроены конструктивно", - подчеркнул спецпредставитель.

"Конструктивно настроены и правительственная делегация, и оппозиция. И офис спецпосланника [ООН по Сирии Гейра Педерсена] также настроен на нормальную, хорошую работу, оказание именно административной поддержки, а не какой-то политической экспертизы", - добавил он.

Конституционный комитет Сирии сформирован в соответствии с резолюцией, принятой в январе 2018 года в Сочи Конгрессом сирийского национального диалога. В него вошли 150 человек (по 50 делегатов от Дамаска, оппозиции и гражданских обществ). Первое заседание комитета состоялось 30 октября.

Выполнение договоренностей России и Турции

Россия положительно оценивает ситуацию на северо-востоке Сирии и отмечает, что договоренности с Турцией от 22 октября выполняются, заявил Лаврентьев.

"Хорошо, - сказал он, отвечая на вопрос, как РФ оценивает ситуацию на северо-востоке Сирии. - Все договоренности меморандума от 22 октября выполняются. Так что надеемся, что там будет спокойно и граница, как говорится, будет на замке".

22 октября президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган на встрече в Сочи приняли меморандум о совместных действиях по урегулированию ситуации на северо-востоке Сирии. Согласно документу, российская военная полиция и сирийские войска с полудня 23 октября вводятся в районы, граничащие с зоной турецкой операции в арабской республике. Курдским формированиям было дано 150 часов, чтобы полностью освободить зону шириной 30 км вдоль турецкой границы, после чего военные России и Турции должны приступить к совместному патрулированию. Как заявил во вторник министр обороны РФ Сергей Шойгу, отвод вооруженных подразделений курдов из зоны безопасности на северо-востоке Сирии завершен досрочно.