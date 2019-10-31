Путин: оценка работы властей должна даваться по выполнению растущих запросов общества

СВЕТЛОГОРСК /Калининградская область/, 31 октября. / ТАСС/. Президент России Владимир Путин считает, что результаты работы властей следует оценивать по сегодняшним требованиям, а "не по тому, как было плохо вчера".

"Мы должны учитывать высокий, постоянно растущий запрос общества. Всем понятно, что мы все с вами оцениваем результаты сегодняшнего дня не по тому, как было плохо вчера, а по тому, какие требования на сегодняшний день, по тому, что мы должны и хотели бы получить завтра. И то, что вчера было достижением, сегодня часто воспринимается как норма, и это на самом деле справедливо", - обратился глава государства к участникам расширенного заседания президиума Госсовета.

Говоря о ситуации в здравоохранении, Путин обратил внимание на тот факт, что "сейчас более 60% граждан невысоко оценивают качество здравоохранения, и в основном это относится к первичному звену". "Это требование для нас значит необходимость серьезно усилить работу по этому направлению", - уверен президент. Среди наиболее острых проблем он назвал "низкую доступность учреждений первичного звена, ФАПов (фельдшерско-акушерских пунктов), врачебных амбулаторий, поликлиник, районных больниц; многие здания, где они расположены, построены еще в середине прошлого века и не ремонтировались долгие-долгие годы".

"Оснащенность диагностическим оборудованием зачастую скудная, практически везде дефицит кадров", - перечислил глава государства. Он напомнил, что по итогам прошедших совещаний на тему улучшения в системе здравоохранения были утверждены принципы модернизации первичного звена. Так, регионы должны до 10 января 2020 года разработать свои программы и до 1 июля их принять.

При этом президент в целом доволен тем, что было сделано в области здравоохранения за последние годы. Но его взгляд, "важнейшим показателем позитивных перемен является устойчивый рост средней продолжительности жизни: в 2014 году она составляла 70,9 лет, а в этом году, по данным на август, - 73,6", - отметил президент.

Он добавил, что Всемирная организация здравоохранения подтверждает эти цифры. "Это, конечно, результат напряженных усилий, эффективной работы врачей, медицинских организаций, ученых, талантливых команд, которые трудятся во многих регионах, они внесли большой, огромный вклад в развитие высокотехнологичной и специализированной медицинской помощи, в решении сложнейших задач в области охраны материнства, детства", - сказал глава государства. По его мнению, "все наши достижения - это подтверждение того, что мы способны и обязаны сделать больше".