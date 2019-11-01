Страны ШОС в марте 2020 года обсудят развитие расчетов в нацвалютах

Приходько также отметил, что новая редакция Программы многостороннего торгово-экономического сотрудничества государств - членов ШОС до 2035 года будет способствовать выходу бизнеса на рынки стран, входящих в объединение.

"В связи с этим ведется разработка соответствующей дорожной карты. Минфин России проводит анализ полученной от партнеров информации в целях подготовки предложений по алгоритму и модальностям совместных практических шагов на этом направлении", - добавил Приходько.

Он отметил, что переход на взаиморасчеты в национальных валютах рассматривается в качестве важного элемента активизации экономического сотрудничества в рамках ШОС, а также обеспечения финансовой безопасности государств - членов организации.

"На этом пути есть определенные трудности, связанные с расхождениями в уровне экономического потенциала стран ШОС, недостаточным развитием инфраструктуры рынков - это доступ к ликвидности в национальных валютах, инструменты хеджирования, система взаимных корреспондентских счетов. Предметное обсуждение всех этих вопросов состоится в марте 2020 года в Москве на специальной встрече с участием представителей министерств финансов и финансовых регуляторов государств - членов ШОС, а также банковского и экспертного сообществ", - сказал Приходько.

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Представители финансовых министерств и регуляторов государств - членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) на встрече в марте 2020 года в Москве обсудят развитие расчетов в национальных валютах. Об этом журналистам сообщил заместитель руководителя аппарата правительства РФ Сергей Приходько на брифинге, посвященном заседанию Совета глав правительств стран ШОС с участием премьер-министра РФ Дмитрия Медведева. Заседание пройдет в Ташкенте 1-2 ноября.

"Реализация этого документа призвана не только увеличить объемы взаимной торговли, но и существенно повысить глобальную конкурентоспособность, обеспечить качественное преобразование национальных экономик государств - членов ШОС путем внедрения цифровых технологий, - сказал Приходько. - Таким образом, будут созданы благоприятные условия для работы деловых кругов, компании смогут наращивать свое присутствие на рынках стран ШОС, разрабатывать совместные проекты для улучшения качества жизни граждан".

Высокопоставленный представитель правительства отметил, что один из приоритетов ШОС - придание дополнительной динамики экономическому сотрудничеству. "Российское председательство в ШОС будет уделять данному вопросу особое внимание", - добавил он.

Приходько отметил положительные результаты в экономике, которые наблюдаются уже сейчас. В частности, по его данным, товарооборот России со странами ШОС в 2018 году вырос на 21% по сравнению с 2017 годом и составил $145,5 млрд. Эта позитивная тенденция сохраняется и в нынешнем году. Первый замглавы аппарата правительства напомнил, что на прошлогоднем заседании Совета глав правительств государств - членов ШОС в Душанбе была достигнута договоренность расширить взаимодействие на экономическом направлении за счет инноваций, электронной торговли, информационных и коммуникационных технологий.

"Все эти задачи удалось отразить в новой редакции Программы многостороннего торгово-экономического сотрудничества, - сказал Приходько. - В итоге получился всеобъемлющий документ, который включает наши цели как в краткосрочной, так и в долгосрочной - до 2035 года - перспективе".

Он сделал акцент на том, что торговля и инвестиции - всего лишь один из блоков этой программы. "В нее также включены такие важные направления, как сотрудничество в сфере финансов, транспорта, таможни, сельского хозяйства, туризма, цифровой повестки, экологии и образования. Особую актуальность приобретают темы устойчивого пространственного развития, решения проблем удаленных и сельских территорий, улучшения качества городской среды и создания "умных" городов", - сказал первый замглавы аппарата правительства России.

Клуб предпринимателей ШОС и БРИКС

Идея создания международного клуба бизнесменов из стран - членов ШОС и БРИКС находится в разработке, сообщил Приходько на брифинге.

"Для ведения постоянной и системной работы по поддержке бизнеса вне рамок форума прорабатывается идея создания Международного клуба предпринимателей ШОС и БРИКС", - сказал он. Приходько добавил, что новые возможности развития горизонтальных связей бизнес-сообществ стран ШОС появятся с запуском российской инициативы по созданию Форума глав регионов государств - членов ШОС. "Первое такое мероприятие планируется провести в Челябинске в 2020 году в рамках российского председательства в Организации", - уточнил он.

Первый замглавы аппарата правительства отметил, что основой для подготовки совместных бизнес-проектов в настоящее время является Форум малого бизнеса регионов стран ШОС и БРИКС, который ежегодно проводится в Уфе, начиная с 2015 года. "Участие в мероприятии позволяет компаниям найти надежных деловых партнеров и обеспечить рынки сбыта, открывает широкие возможности для выстраивания взаимодействия по линии деловых кругов, способствует заключению перспективных договоров", - сказал он.

По данным Приходько, в пятом форуме в сентябре этого года приняли участие более 2800 человек из 31 страны и 55 регионов России. Особое внимание уделялось вопросам защиты бизнеса, выводу деловых кругов из теневого сектора, а также финансированию субъектов малого и среднего предпринимательства. Все эти вопросы нашли свое отражение в Хартии по защите бизнеса, разработанной по итогам форума.

Риски с Ближнего Востока

Приходько также указал, что ШОС и Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) должны вырабатывать меры по комплексному противодействию рискам, возникающим в связи с ситуацией на Ближнем Востоке, прежде всего в Сирии. По словам представителя кабмина, ситуация в Афганистане - далеко не единственный стимул для углубления взаимодействия между ШОС и ОДКБ.

"Необходимо вырабатывать меры по комплексному противодействию рискам, возникающим в связи с ситуацией на Ближнем Востоке, прежде всего в Сирии. В частности, речь идет о возвращении иностранных боевиков из зоны конфликта", - заявил он. Приходько напомнил, что основа контртеррористического взаимодействия между двумя организациями была заложена в Меморандуме о взаимопонимании исполнительных органов ШОС и ОДКБ от 2007 года и получила свое развитие в Протоколе о взаимопонимании между Региональной антитеррористической структурой ШОС и Секретариатом ОДКБ от 2011 года. Оба объединения демонстрируют свою эффективность в совместной работе, указал он.

Так, по словам Приходько, в 2018-2019 годах при координирующей роли Региональной антитеррористической структуры (РАТС) ШОС пресечено свыше 360 преступлений террористического характера, нейтрализовано более 80 подпольных ячеек боевиков, ликвидированы 67 террористов, в том числе 10 лидеров террористических групп, ограничен доступ к более 160 тысячам интернет-ресурсов, содержащих материалы террористической и экстремистской направленности.

В целом представитель кабмина РФ выразил уверенность, что "укрепление сотрудничества ШОС, ОДКБ и СНГ будет способствовать сохранению стабильной внутриполитической обстановки в регионе".

Он также отметил, что опасность распространения терроризма, незаконного оборота наркотиков и транснациональной организованной преступности с территории Афганистана в страны Шанхайской организации сотрудничества сохраняется.

"Опасность перелива угроз терроризма, экстремизма, незаконного оборота наркотиков, транснациональной организованной преступности с территории Афганистана в страны ШОС сохраняет актуальность, особенно в свете усиления афганского крыла "Исламского государства" (ИГ, запрещена в РФ). По разным оценкам, в Афганистане сейчас насчитывается до 10 тыс. боевиков ИГ, причем значительная их часть сосредоточена в северных и восточных провинциях, что имеет прямую проекцию на безопасность стран Центральной Азии", - указал Приходько. По его словам, нормализация ситуации в Афганистане имеет основополагающее значение не только в центральноазиатском регионе, но и на всем евразийском пространстве, и ШОС уделяет повышенное внимание этой теме.

Представитель кабмина добавил, что ШОС поддерживает усилия правительства и народа Афганистана, направленные на восстановление мира, экономическое развитие страны, купирование исходящих с ее территории вызовов и угроз.

"Организация выступает за наращивание сотрудничества всех заинтересованных государств и международных структур при центральной координирующей роли ООН в целях стабилизации положения в Афганистане", - заявил он. Приходько подчеркнул, что главным в этом вопросе является "осуществление мирного процесса путем политического диалога между самими афганцами и под руководством самих афганцев - именно на это нацелен московский формат консультаций по Афганистану, в котором участвуют все государства-члены ШОС".

Первый заместитель руководителя аппарата правительства добавил, что российская сторона "предпринимает усилия по оказанию содействия мирному процессу в Афганистане, в том числе через поддержку проведения встреч межафганского диалога с участием широкого спектра афганских общественно-политических лидеров и талибов, работу механизмов консультативных встреч спецпредставителей по Афганистану в формате "тройка плюс" от России, США, Китая и Пакистана".

Важным подспорьем в этом плане, по словам Приходько, должна стать принятая на саммите Организации 14 июня в Бишкеке "дорожная карта" дальнейших действий Контактной группы ШОС - Афганистан, которая предусматривает совместные шаги в сфере безопасности, экономики и на гуманитарном направлении.