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Власти РФ требуют наказать виновных в нападении на россиянина из миссии ООН в Косове

По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, этот инцидент - "свидетельство абсолютной незрелости косово-албанских силовых структур"

ВОЛГОГРАД, 1 ноября. /ТАСС/. Россия требует наказания виновных в нападении на россиянина - сотрудника миссии ООН Михаила Краснощекова со стороны силовых структур Косова в мае этого года. Об этом заявила на брифинге в пятницу официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Этот один из эпизодов жизни Косова - свидетельство абсолютной незрелости косово-албанских силовых структур. Ставить в данном контексте вопросы о присоединении Косова к международным организациям - а сейчас обсуждается присоединение к Интерполу - считаем абсолютно ошибочным", - сказала она.

"Требуем расследования и наказания виновных в этом инциденте", - подчеркнула Захарова.

Ранее ООН озвучила результаты расследования операции, проведенной косовским спецназом 28 мая, когда в ходе рейда приштинской полиции два сотрудника ООН, включая россиянина Михаила Краснощекова, получили травмы и были задержаны. Расследование признало действия полиции неправомерными и нарушающими резолюцию СБ ООН.

Теги
РоссияЗахарова, Мария Владимировна
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