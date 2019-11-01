Медведев отметил ключевое значение Афганистана в обеспечении безопасности в регионе

ТАШКЕНТ, 1 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев встретился с премьер-министром Афганистана Абдуллой Абдуллой и обсудил с ним развитие событий в Афганистане.

"У нас есть хорошая возможность на площадке встречи глав правительств ШОС пообщаться, поговорить о том, как развиваются события в вашей стране, - сказал Медведев. - Мы, конечно, очень внимательно наблюдаем". Российский премьер особо отметил, что Афганистан является традиционным и важным партнером для России. "Афганистан, безусловно, имеет ключевое значение для обеспечения безопасности и стабильности в регионе", - подчеркнул Медведев, отметив, что рад новой встрече со своим собеседником и возможности обменяться информацией о том, что и как происходит.

Со своей стороны Абдулла Абдулла проинформировал Медведева о последних политических изменениях в Афганистане. "Я очень рад этой встрече, я благодарю вас за эту возможность встретиться, за уделенное время, - сказал он. - Хотел бы выразить также благодарность за поддержку, которую вы оказываете мирному процессу, а также за укрепление связей между нашими странами". Собеседник Медведева рассказал о том, что в Афганистане прошли выборы. "Их результаты станут известны только через несколько дней, быть может, через несколько недель, но вне зависимости от результатов этих выборов, сохранятся связи дружбы и сотрудничества между нашими странами", - заверил Абдулла Абдулла.

Встреча в Ташкенте

Абдулла обратился к Медведеву на хорошем английском языке. Российский премьер, который прекрасно владеет английским, решил отказаться от услуг переводчика. "Английский знаете все? Надо кому переводить-то, нет?" - обратился он к членам российской делегации. После этого разговор продолжился на английском.

"У нас есть хорошая возможность на площадке встречи глав правительств ШОС пообщаться, поговорить о том, как развиваются события в вашей стране, - сказал Медведев. - Мы, конечно, очень внимательно наблюдаем [за ними]". Российский премьер особо отметил, что Афганистан является традиционным и важным партнером для России. "Афганистан, безусловно, имеет ключевое значение для обеспечения безопасности и стабильности в регионе", - подчеркнул он, добавив, что рад новой встрече с Абдуллой.