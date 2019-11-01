Лавров: Россия никогда не прекратит бороться за своих граждан, задержанных США

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Россия никогда не перестанет бороться за удерживаемых в тюрьмах США российских граждан. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью для программы Евгения Примакова "Международное обозрение" на телеканале "Россия-24".

Глава МИД России напомнил, что недавно Мария Бутина вернулась на родину из США, где провела в заключении полтора года. "Ее, по сути дела, ломали психологически, да и физически ей было непросто в тех условиях, в которых она долгое время проводила в разных тюрьмах", - указал он.

Но до сих пор в США находятся несколько десятков задержанных россиян. Кто-то пока еще под судом и следствием, кто-то уже получил сроки, как Виктор Бут, Константин Ярошенко и Роман Селезнев. По словам Лаврова, все российские граждане содержатся далеко не в идеальных условиях с точки зрения требований международного права и международных договоренностей. К ним не всегда предоставляется доступ, как условлено в различных международных и двусторонних конвенциях.

"Мы никогда не прекратим работать на этом направлении. Добиваемся пусть малых, но хоть каких-то шагов", - подчеркнул министр.

В целом он назвал такие действия США противозаконными. "О любых подозрениях, которые возникают у США в отношении наших граждан на предмет того, что они могли заниматься противоправной деятельностью, необходимо докладывать по каналам, которые установлены двусторонней консульской конвенцией, а не выкрадывать их. Бута выдали из Таиланда с нарушением законов Таиланда, а Ярошенко - из Либерии и Селезнева с Мальдивских островов буквально выкрали", - указал глава дипведомства.