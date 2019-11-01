Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Лавров: Россия никогда не прекратит бороться за своих граждан, задержанных США

Они содержатся далеко не в идеальных условиях с точки зрения требований международного права, отметил глава МИД РФ

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Россия никогда не перестанет бороться за удерживаемых в тюрьмах США российских граждан. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью для программы Евгения Примакова "Международное обозрение" на телеканале "Россия-24".

Глава МИД России напомнил, что недавно Мария Бутина вернулась на родину из США, где провела в заключении полтора года. "Ее, по сути дела, ломали психологически, да и физически ей было непросто в тех условиях, в которых она долгое время проводила в разных тюрьмах", - указал он.

Но до сих пор в США находятся несколько десятков задержанных россиян. Кто-то пока еще под судом и следствием, кто-то уже получил сроки, как Виктор Бут, Константин Ярошенко и Роман Селезнев. По словам Лаврова, все российские граждане содержатся далеко не в идеальных условиях с точки зрения требований международного права и международных договоренностей. К ним не всегда предоставляется доступ, как условлено в различных международных и двусторонних конвенциях.

"Мы никогда не прекратим работать на этом направлении. Добиваемся пусть малых, но хоть каких-то шагов", - подчеркнул министр.

В целом он назвал такие действия США противозаконными. "О любых подозрениях, которые возникают у США в отношении наших граждан на предмет того, что они могли заниматься противоправной деятельностью, необходимо докладывать по каналам, которые установлены двусторонней консульской конвенцией, а не выкрадывать их. Бута выдали из Таиланда с нарушением законов Таиланда, а Ярошенко - из Либерии и Селезнева с Мальдивских островов буквально выкрали", - указал глава дипведомства.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичСШАРоссияДело Виктора БутаДело Марии БутинойДело летчика Ярошенко
Реклама на ТАСС
Ситуация с российской дипсобственностью в США
Лавров заявил, что РФ продолжает прорабатывать пути возвращения дипсобственности в США
Российский министр иностранных дел отметил, что шесть объектов были "отобраны в очень грубой форме"
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС