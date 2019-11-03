Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Медведев в Бангкоке встретился с премьер-министром Камбоджи

Российский премьер-министр попросил Хун Сена передать привет королю Камбоджи

БАНГКОК, 3 ноября. /ТАСС/. Председатель правительства России Дмитрий Медведев провел встречу с премьер-министром Камбоджи Хун Сеном.

Двусторонние переговоры состоялись в воскресенье на полях делового инвестиционного саммита АСЕАН в Бангкоке.

Премьеры в начале встречи обнялись и тепло поприветствовали друг друга. В протокольной части стороны ограничились небольшим приветствием, далее переговоры продолжились за закрытыми дверями.

"В ходе многосторонних мероприятий наши встречи стали доброй традицией", - отметил Медведев в начале переговоров.

Российский премьер также попросил своего визави передать привет королю Камбоджи.

В составе российской делегации на переговорах присутствовали глава Минпромторга Денис Мантуров, министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Константин Носков, руководитель Роспотребнадзора Анна Попова, представители еще ряда федеральных министерств и ведомств.

Теги
Медведев, Дмитрий АнатольевичКамбоджаТаиландРоссияХун Сен
Реклама на ТАСС
Лавров рассказал, что он и его коллеги многому учились у Примакова
Министр иностранных дел отметил, что Евгений Примаков всегда "видел суть и излагал ее предельно просто"
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС