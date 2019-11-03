Медведев в Бангкоке встретился с премьер-министром Камбоджи

БАНГКОК, 3 ноября. /ТАСС/. Председатель правительства России Дмитрий Медведев провел встречу с премьер-министром Камбоджи Хун Сеном.

Двусторонние переговоры состоялись в воскресенье на полях делового инвестиционного саммита АСЕАН в Бангкоке.

Премьеры в начале встречи обнялись и тепло поприветствовали друг друга. В протокольной части стороны ограничились небольшим приветствием, далее переговоры продолжились за закрытыми дверями.

"В ходе многосторонних мероприятий наши встречи стали доброй традицией", - отметил Медведев в начале переговоров.

Российский премьер также попросил своего визави передать привет королю Камбоджи.

В составе российской делегации на переговорах присутствовали глава Минпромторга Денис Мантуров, министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Константин Носков, руководитель Роспотребнадзора Анна Попова, представители еще ряда федеральных министерств и ведомств.