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Медведев проводит переговоры с госсоветником Мьянмы на полях саммита в Бангкоке

Дмитрий Медведев и Аун Сан Су Чжи проводят беседу за закрытыми дверями

БАНГКОК, 4 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в понедельник проводит переговоры с госсоветником, министром иностранных дел Мьянмы Аун Сан Су Чжи. Встреча проходит на полях Восточноазиатского саммита в Бангкоке.

Медведев и Аун Сан Су Чжи проводят беседу за закрытыми дверями.

На переговорах присутствуют с российской стороны министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Константин Носков, глава Роспотребнадзора Анна Попова, замглавы МИД Игорь Моргулов, замминистра экономического развития Анатолий Тихонов, замдиректора Росфинмониторинга Владимир Глотов.

Теги
Медведев, Дмитрий АнатольевичРоссияПопова, Анна ЮрьевнаМоргулов, Игорь ВладимировичАун Сан Су ЧжиНосков, Константин Юрьевич
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