Медведев проводит переговоры с госсоветником Мьянмы на полях саммита в Бангкоке

БАНГКОК, 4 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в понедельник проводит переговоры с госсоветником, министром иностранных дел Мьянмы Аун Сан Су Чжи. Встреча проходит на полях Восточноазиатского саммита в Бангкоке.
Медведев и Аун Сан Су Чжи проводят беседу за закрытыми дверями.
На переговорах присутствуют с российской стороны министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Константин Носков, глава Роспотребнадзора Анна Попова, замглавы МИД Игорь Моргулов, замминистра экономического развития Анатолий Тихонов, замдиректора Росфинмониторинга Владимир Глотов.