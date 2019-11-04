Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Путин распорядился провести в мае 2020 года международный юридический форум в Петербурге

Президент поручил Минюсту организовать подготовку и проведение форума

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал распоряжение о проведении с 19 по 23 мая 2020 года Петербургского международного юридического форума. Документ опубликован в понедельник на официальном интернет-портале правовой информации.

"Провести 19-23 мая 2020 года в Санкт-Петербурге Петербургский международный юридический форум", - говорится в распоряжении.

Президент поручил Минюсту РФ организовать подготовку и проведение форума. Согласно документу, охрану форума и безопасность его участников обеспечат сотрудники полиции, Росгвардии и ФСБ.

Петербургский международный юридический форум - ежегодная конференция, созданная для обсуждения актуальных юридических вопросов. Основная задача форума - продвижение идей модернизации права в условиях глобальных изменений, улучшение взаимодействия правовых систем, содействие развитию юридической науки и образования. В следующем году форум пройдет в десятый раз.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
Реклама на ТАСС
В Удмуртии с 2020 года изменят структуру администрации главы и правительства
Руководитель республики Александр Бречалов отметил, что сэкономленные за счет административной реформы и создания муниципальных округов средства останутся в бюджетах сел и поселений
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС