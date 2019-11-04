Путин распорядился провести в мае 2020 года международный юридический форум в Петербурге

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал распоряжение о проведении с 19 по 23 мая 2020 года Петербургского международного юридического форума. Документ опубликован в понедельник на официальном интернет-портале правовой информации.

"Провести 19-23 мая 2020 года в Санкт-Петербурге Петербургский международный юридический форум", - говорится в распоряжении.

Президент поручил Минюсту РФ организовать подготовку и проведение форума. Согласно документу, охрану форума и безопасность его участников обеспечат сотрудники полиции, Росгвардии и ФСБ.

Петербургский международный юридический форум - ежегодная конференция, созданная для обсуждения актуальных юридических вопросов. Основная задача форума - продвижение идей модернизации права в условиях глобальных изменений, улучшение взаимодействия правовых систем, содействие развитию юридической науки и образования. В следующем году форум пройдет в десятый раз.