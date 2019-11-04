Путин проведет заседание Совета по русскому языку и встретится со студотрядовцами

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин проведет во вторник заседание Совета по русскому языку. Как отметили в пресс-службе Кремля, это будет первое заседание совета в новом составе. На обсуждение вынесены вопросы реализации закона "О государственном языке Российской Федерации", поддержки и популяризации русского языка и литературы за рубежом, подготовки к празднованию 225-летия со дня рождения Пушкина.

Совет создан в 2014 году для развития, защиты и поддержки русского языка, а также координации деятельности в сфере международного гуманитарного сотрудничества по вопросам, связанным с развитием, защитой и поддержкой русского языка.

2 августа 2019 года был утвержден новый состав совета. В него, помимо ведущих российских филологов и лингвистов, вошли представители учительского сообщества, историки русской литературы, руководители литературных музеев, писатели и издатели.

В этот же день, 5 ноября, президент примет в Кремле представителей движения студенческих отрядов, которое в 2019 году отмечает 60-летний юбилей и 15-летие современного этапа своего развития. На встречу приглашены руководители центрального штаба Российских студенческих отрядов (РСО), командиры региональных отделений и победители всероссийских трудовых проектов.

В состав РСО входят 240 тысяч человек, которые работают в строительстве, медицине, сельском хозяйстве и многих других отраслях.