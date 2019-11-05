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Ситуация вокруг ядерной программы Ирана
Обновлено 

Россия обеспокоена планами Ирана сократить выполнение обязательств по ядерной сделке

При этом пресс-секретарь президента России отметил, что Москва понимает озабоченность Тегерана санкциями

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Россия понимает озабоченность Ирана санкциями, но обеспокоена и намерениями Тегерана сократить выполнение своих обязательств по иранской ядерной сделке. Об этом журналистам во вторник заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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Ранее во вторник президент Ирана Хасан Роухани заявил, что Тегеран начнет реализацию нового этапа сокращения своих обязательств по ядерной программе 6 ноября с запуска центрифуг на объекте в Фордо.

Представитель Кремля отметил, что Россия к этому относится с обеспокоенностью. "Россия и наши партнеры являемся сторонниками сохранения этой сделки, поддержания ее в жизнеспособном состоянии", - сказал Песков. "Мы понимаем озабоченность Ирана на фоне действий некоторых стран, на фоне тех беспрецедентных и незаконных санкций, которые применяются в отношении этой страны, но, в то же время, мы с обеспокоенностью наблюдаем за развитием ситуации, потому что разрушение всеобъемлющего плана, конечно, не сулит ничего хорошего", - сказал представитель Кремля.

Согласно заключенному в 2015 году Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД), Иран должен модернизировать предприятие по производству стабильных изотопов в Фордо под контролем международных наблюдателей. Предполагается, что реконструкция исключила бы возможность использования этого объекта в военных целях.

Теги
ИранРоссияСитуация вокруг ядерной программы ИранаПесков, Дмитрий Сергеевич
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