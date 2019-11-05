МИД России подчеркнул недопустимость попыток вмешательства извне в ливанские дела

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Россия поддерживает суверенитет и независимость Ливана и выступает против любого вмешательства во внутренние дела ливанского государства. Об этом говорится в распространенном во вторник сообщении МИД РФ по итогам встречи спецпредставителя президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, заместителя министра иностранных дел Михаила Богданова с советником президента Ливана Амалем Абу-Зейдом.

"С российской стороны была подчеркнута поддержка суверенитета и независимости Ливанской Республики, ее единства и стабильности, подтверждена твердая и последовательная позиция в пользу решения всех острых вопросов национальной повестки дня самими ливанцами в правовом поле через инклюзивный диалог в интересах обеспечения гражданского мира и согласия, - отметили в дипведомстве. - При этом акцентировалась недопустимость любых попыток вмешиваться извне в ливанские дела, разыгрывать геополитические сценарии, используя и искусственно нагнетая объективные трудности, с которыми столкнулся дружественный Ливан".

С середины октября Ливан охватила волна массовых протестов, вызванных ухудшением социально-экономического положения населения. Демонстранты добивались отставки коалиционного кабинета, роспуска парламента и проведения досрочных выборов. В результате 30 октября коалиционное правительство во главе с премьер-министром Саадом Харири ушло в отставку. Президент Ливана Мишель Аун отставку принял и поручил Харири и членам правительства исполнять свои обязанности до формирования нового кабинета.