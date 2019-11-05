Постпред России назвал сокращение Ираном обязательств по ядерной сделке предсказуемым

ТАСС, 6 ноября. Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов назвал во вторник предсказуемым новый этап сокращений Ираном обязательств по ядерной сделке.

Иран сокращает обязательства по ядерной сделке — и вот причины

"Новые отклонения Ирана от СВПД (Совместный всеобъемлющий план действий по иранской ядерной программе - прим. ТАСС) вполне предсказуемы. Тегеран привержен своему решению осуществлять очередной набор мер каждые два месяца. Интересы выживаемости ядерной сделки диктуют необходимость срочных усилий по восстановлению баланса между ее ядерными и экономическими положениями", - написал он на своей странице в Twitter.

5 ноября президент Ирана Хасан Роухани объявил, что новый этап сокращения Тегераном обязательств по ядерной программе начнется 6 ноября с запуска центрифуг на объекте в Фордо.