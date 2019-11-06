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Путин и Токаев встретятся в Омске на Форуме межрегионального сотрудничества

Стороны на отдельной встрече обсудят актуальные вопросы двусторонней и международной повестки

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Президент Владимир Путин в четверг в Омске примет участие в Форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана.

Традиция таких встреч была заложена Путиным и первым президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым, чтобы укреплять связи между бизнесом и властью двух стран, способствовать появлению новых деловых контактов. Первый форум прошел в Омске в 2003 году. С тех пор главы государств, министры, руководители регионов и бизнесмены собираются каждый год поочередно в РФ и Казахстане. Нынешний форум станет 16-м, на нем Казахстан впервые будет представлять президент Касым-Жомарт Токаев.

Тема нынешнего форума, открывшегося в среду в омском Конгресс-холле, - "Актуальные вопросы развития приграничного сотрудничества". Среди участников - руководители министерств и ведомств, главы ряда субъектов Российской Федерации и областей Республики Казахстан, а также представители деловых кругов обеих стран. Вместе с форумом проводятся выставка "Высокие технологии: возможности регионов России и Казахстана", заседание Российско-казахстанского делового совета на тему "Современные аспекты экономической кооперации", а также первый Форум молодежных лидеров. Планируется подписание межправительственных, региональных и коммерческих документов.

Как сообщила пресс-служба Кремля, также президенты России и Казахстана на отдельной встрече обсудят актуальные вопросы двусторонней и международной повестки. Путин дважды в этом году проводил переговоры с Токаевым, вступившим в должность главы государства в конце марта. В апреле новый президент Казахстана нанес первый зарубежный визит в Москву, а в октябре приезжал в Сочи.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичКазахстанРоссияТокаев, Касым-Жомарт Кемелулы
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