Рябков заявил об отсутствии актуальных планов по встрече Лаврова и Помпео в Нагое

ТЕЛЬ-АВИВ, 7 ноября. /ТАСС/. Конкретных планов по встрече министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Майкла Помпео в в Нагое в Японии, где 22-23 ноября пройдет встреча глав МИД "двадцатки", пока нет, но она возможна. Об этом заявил в четверг российским журналистам заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков в ходе рабочей поездки в Израиль.

"По состоянию на данный момент актуальных планов нет такого рода, но как всегда бывает, если руководители внешнеполитических ведомств окажутся на одном мероприятии, соответствующая возможность появится и будет реализована. Это произошло, в частности, на неделе высокого уровня в Нью-Йорке в сентябре", - сказал он. "Но что касается "двадцатки", министерской "двадцатки" в Японии, пока ничего конкретного вам сообщить не могу", - добавил он.

Япония сейчас председательствует в "двадцатке". Саммит G20 состоялся 28-29 июня в Осаке, встреча глав МИД пройдет 22-23 ноября в Нагое.