Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обвинения Deutsche Welle в нарушении законов РФ

Комиссия Думы по расследованию вмешательства в дела РФ встретилась с главой Deutsche Welle

Петер Лимбург ранее заявлял о готовности к диалогу с комиссией

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России в четверг провела встречу с главой германской медиакомпании Deutsche Welle Петером Лимбургом. Об этом ТАСС сообщил замглавы комиссии Николай Рыжак.

"Да, встреча была. Мы ее как раз завершаем", - сказал он, не уточнив подробности.

Ранее глава комиссии Василий Пискарев сообщил, что информация о нарушении Deutsche Welle российского законодательства подтвердилась. Он подчеркнул, что, распространив летом призыв "Москва, выходи" в то время, когда в столице проходила избирательная кампания и несанкционированные акции, компания "нарушила закон, который регулирует избирательные процессы". Депутат напомнил, что агитация для иностранных юридических лиц запрещена.

Лимбург до этого заявлял о готовности к диалогу с комиссией Госдумы по расследованию фактов иностранного вмешательства во внутренние дела России, указав при этом на необходимость договориться о рамочных условиях такого диалога.

Теги
ГерманияРоссияРыжак, Николай ИвановичОбвинения Deutsche Welle в нарушении законов РФ
Реклама на ТАСС
Пушков: представитель ОБСЕ обсудит в Киеве вопрос вещания некоторых телеканалов
Глава комиссии Совета Федерации сообщил, что Арлем Дезир намерен отреагировать на сложившуюся на Украине ситуацию
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС