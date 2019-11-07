Комиссия Думы по расследованию вмешательства в дела РФ встретилась с главой Deutsche Welle

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России в четверг провела встречу с главой германской медиакомпании Deutsche Welle Петером Лимбургом. Об этом ТАСС сообщил замглавы комиссии Николай Рыжак.

"Да, встреча была. Мы ее как раз завершаем", - сказал он, не уточнив подробности.

Ранее глава комиссии Василий Пискарев сообщил, что информация о нарушении Deutsche Welle российского законодательства подтвердилась. Он подчеркнул, что, распространив летом призыв "Москва, выходи" в то время, когда в столице проходила избирательная кампания и несанкционированные акции, компания "нарушила закон, который регулирует избирательные процессы". Депутат напомнил, что агитация для иностранных юридических лиц запрещена.

Лимбург до этого заявлял о готовности к диалогу с комиссией Госдумы по расследованию фактов иностранного вмешательства во внутренние дела России, указав при этом на необходимость договориться о рамочных условиях такого диалога.