Лавров заявил, что Россия и США должны вместе заявить о недопустимости ядерной войны

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров вновь указал на необходимость заявления России и США на высшем уровне о недопустимости ядерной войны.

Открывая в четверг встречу с исполнительным директором организации "Инициативы по сокращению ядерной угрозы", бывшим министром энергетики США Эрнестом Монизом, глава МИД РФ отметил, что новая должность Мониза не менее важна, чем его предыдущая.

"Я с симпатией прочитал статью, которую вы написали вместе с Сэмом Нанном [бывший член Сената США], и посыл, который содержится в данной статье, о недопустимости ядерной войны, очень важен", - подчеркнул Лавров, назвав складывающуюся в настоящее время ситуацию вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе "очень натянутой".

"Вы должно быть знаете, что мы предложили американским коллегам повторить то, что мы уже делали несколько раз, - сделать заявление на высшем уровне о том, что ядерная война не может быть выиграна, следовательно она недопустима, - указал глава МИД РФ. - Мне было бы очень интересно узнать ваше мнение по данному вопросу, особенно с учетом того, что вы участвуете в конференции по нераспространению, которая сегодня началась в Москве и которую я также планирую посетить завтра".

В свою очередь Эрнест Мониз подчеркнул, что такое российско-американское заявление на самом высоком уровне было бы "очень важно для международного сообщества".