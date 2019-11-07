Посол РФ в США: Киссинджер считает, что отношения Вашингтона с Москвой нужно выправлять

НЬЮ-ЙОРК, 7 ноября. /ТАСС/. Бывший помощник президента США по национальной безопасности и госсекретарь Генри Киссинджер высказал надежду на улучшение американо-российских отношений в четверг в ходе беседы с посолом РФ в США Анатолием Антоновым.

"Киссинджер уверен, что настанет время, когда наступит четкое осознание того, что необходимо отношения выправлять, - отметил в беседе с журналистами после встречи посол РФ в США Анатолий Антонов. - Мы обговорили многие вопросы как двусторонних отношений, так и вопросы стратегической стабильности. Господин Киссинджер высказался за укрепление стратегической стабильности между Российской Федерацией и США".

"Встреча с доктором Киссинджером прошла очень успешно, и она, как всегда, была очень насыщенной, - отметил посол. - Это - человек, имеющий огромный опыт в выстраивании советско-американских отношений, человек, который внес так много в то, чтобы не случилась война между нашими двумя государствами. Конечно же, он дал свою оценку нынешней ситуации, и главное - это то, что нынешняя ситуация, нынешние отношения не отвечают ни интересам американского, ни российского народа". "В таком неудовлетворительном состоянии наши отношения не должны находиться, и долго они находиться не будут", - отметил он в заключение.

Генри Киссинджер - американский политический и государственный деятель. Занимал посты советника президента США по национальной безопасности (1969-1975) и государственного секретаря США (1973-1977). В 1973 году он получил Нобелевскую премию мира за завершение Парижских переговоров об окончании войны во Вьетнаме (совместно с Ле Дык Тхо). В мае 2019 года политику исполнилось 96 лет.