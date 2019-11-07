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Кризис на Украине

Лукашевич призвал Киев соблюдать договоренности с Донецком и Луганском в контактной группе

Постоянный представитель России при ОБСЕ считает, что выдвижение Киевом односторонних требований свидетельствует, скорее, о желании придать сложившейся ситуации политическое звучание, нежели о стремлении к скорейшей и реальной деэскалации

ВЕНА, 7 ноября. /ТАСС/. Власти в Киеве должны проявлять ответственный подход к договоренностям с Донецком и Луганском в контактной группе. С таким заявлением выступил в четверг постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич.

"Призываем Киев проявлять ответственный подход к достигнутым им в контактной группе с Донецком и Луганском договоренностям. Выдвижение не предусмотренных ими односторонних требований свидетельствует, скорее, о желании придать ситуации с разведением политическое звучание, нежели о стремлении к скорейшей и реальной деэскалации", - сказал Лукашевич на заседании постсовета ОБСЕ в Вене.

Российский постпред напомнил, что в случае с Петровским речь, как и в Золотом, идет не о запуске первичного процесса, а об устранении нарушений, допущенных уже после состоявшегося там в 2016 году разведения. "Обращаем внимание на необходимость придерживаться процедур, определенных согласованным в контактной группе графиком. Эти договоренности, к слову, не содержат никакого требования о семидневном "режиме тишины", - указал Лукашевич.

29 октября в Минске состоялось очередное заседание контактной группы, на котором была определена, но не названа дата устранения нарушений по разведению сил и средств в Петровском. Позже президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что разведение должно начаться 4 ноября, но украинская сторона отказалась это сделать, сославшись на несоблюдение семидневного режима тишины. После этого ДНР инициировала экстренное внеочередное заседание контактной группы в формате видеоконференции с целью определить новую дату начала отвода войск. Миссия ОБСЕ выразила готовность координировать встречу контактной группы в формате видеоконференции 8 ноября. Позднее видеоконференция была отменена.

Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил в четверг о готовности республики начать 9 ноября процесс возобновления разведения сил в районе села Петровское и выразил надежду на то, что Киев также выполнит свои обязательства по началу разведения. Между тем глава Генерального штаба Украины Руслан Хомчак также в четверг заявил, что Киев готов начать разведение сил в районе Петровского в 13:00 мск пятницы, 8 ноября.

Село Петровское расположено на линии соприкосновения сторон примерно в 40 км к югу от Донецка. В соответствии с Рамочным решением 2016 года там находится один из трех пилотных участков разведения войск в Донбассе. Силы конфликтующих сторон в Петровском уже были однажды разведены.

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УкраинаКризис на Украине
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