Лавров заявил, что МАГАТЭ должна оставаться деполитизированным инструментом проверки

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) должно продолжить работу в качестве деполитизированного механизма проверки обязательств стран в области мирного использования атома. Об этом заявил в пятницу глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая на 4-й Московской конференции по нераспространению.

"Сама МАГАТЭ должна оставаться профессиональным, техническим инструментом проверки обязательств и гарантий, играть центральную роль в международном сотрудничестве в области мирного использования ядерной энергии, - сказал Лавров. - У нас нет никаких сомнений в том, что система гарантий МАГАТЭ должна оставаться эффективной, деполитизированной, опираться на международное право и достигаемые в рамках международного права договоренностей".

"Мы приветствуем назначение Советом управляющих постоянного представителя Аргентины в Вене Рафаэля Гросси на должность нового генерального директора агентства, - добавил он. - Перед ним стоит очень ответственная задача продвигать повестку дня, которая будет объединять государств членов и сохранять настрой дружную коллективную консенсусную работу".

Гросси был выбран директором МАГАТЭ 29 октября. Выборы нового генерального директора МАГАТЭ проводятся в связи со смертью в июле прежнего главы организации, японского дипломата Юкии Амано. Процедура избрания руководителя должна была завершиться в октябре. Для избрания кандидату необходимо было заручиться поддержкой двух третей членов Совета управляющих (24 из 35).