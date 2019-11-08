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Ситуация вокруг ядерной программы Ирана
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Лавров надеется, что иранскую ядерную сделку еще можно спасти

Глава МИД РФ также заявил, что Совместный всеобъемлющий план действий по иранской ядерной программе должен быть сохранен

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. РФ надеется на то, что Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по иранской ядерной программе еще можно сохранить. Об этом заявил в пятницу глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая на 4-й Московской конференции по нераспространению.

"Когда по такому вопросу, который с 1995 года был уже решен, мы не можем созвать конференцию по зоне, свободной от оружия массового уничтожения на Ближнем Востоке, конечно, это не красит "пятерку" и не делает ей честь. Когда по вине одного из членов "пятерки" близок к разрушению - надеюсь, что его еще можно спасти, - Совместный всеобъемлющий план действий, который всеми приветствовался как величайший прорыв не только в отношении иранской ядерной программы, а в деле укрепления режима нераспространения, то, конечно, это не добавляет репутационных очков "пятерке" в контексте подготовки к этой конференции".

Лавров подчеркнул, что Россия, выступающая и за конференцию по Ближнему Востоку, и за сохранение ядерной сделки могла бы этой ситуации "выставлять наших западных коллег как не очень договороспособных, особенно США", однако Россия понимает, какую коллективную ответственность несет вся "пятерка". "Мы заинтересованы в том, чтобы эта ответственность превалировала над теми играми сиюминутными в контексте приближающегося или отдаляющегося электорального цикла в той или иной стране, чтобы эта ответственность превалировала над всем наносным искусственным и конъюнктурным", - добавил министр.

Будущее СВДП

По мнению Лаврова, Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по иранской ядерной программе должен быть сохранен, так как это в интересах всех стран. 

"Несмотря на известные абсолютно неприемлемые действия Вашингтона, СВПД не утратил своей значимости, - подчеркнул министр. - Договор позволил снять все имевшиеся у МАГАТЭ вопросы к Тегерану, создал режим максимальной прозрачности иранской ядерной программы, а также подтвердил законные права этой страны на освоение и развитие технологий мирного атома под контролем МАГАТЭ".

Лавров напомнила, что Иран является "самой проверяемой страной в мире, не будем это забывать". "Убеждены, что в интересах всех стран сохранить СВПД создать благоприятные условия для его дальнейшего устойчивого и добросовестного выполнения в установленные сроки, - отметил глава МИД РФ. - Поддерживаем соответствующие усилия европейцев, но, к сожалению, они пока не дают результатов".

Будущее иранской ядерной сделки оказалось под вопросом после одностороннего выхода из нее США 8 мая 2018 года и введения Вашингтоном санкций в отношении Тегерана в сфере нефтяного экспорта. По версии иранской стороны, остальные участники, прежде всего европейцы, не в полной мере придерживаются своих обязательств в экономической части соглашения, поэтому сделка в ее нынешнем виде не имеет смысла.

В мае 2019 года Иран объявил о первом этапе приостановки выполнения части обязательств по ядерной сделке (о прекращении на 60 суток продаж обогащенного урана). В июле Тегеран перешел ко второму этапу приостановки (объявил об обогащении урана свыше 3,67%) и пообещал сокращать обязательства каждые 60 дней, если другие участники не будут придерживаться достигнутых договоренностей.

6 сентября Иран объявил, что приступил к третьему этапу сокращения обязательств по ядерной сделке и отказался от ограничений на исследовательскую деятельность. Во вторник, 5 ноября, президент республики Хасан Роухани заявил, что Тегеран начнет реализацию нового этапа сокращения своих обязательств по ядерной программе 6 ноября с запуска центрифуг на объекте в Фордо.

В новость были внесены изменения (12:53 мск) - добавлены подробности.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичСШАИранРоссияСитуация вокруг ядерной программы ИранаРоухани, Хасан
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