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Отказ в визах российской делегации на Генассамблее ООН

Лавров: РФ настаивает на арбитражных процедурах из-за невыдачи виз для работы в ООН

Глава МИД РФ заявил, что США не выполняют своих обязательств по обеспечению нормальной работы органов ООН в Нью-Йорке

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Россия будет настаивать на том, чтобы генеральный секретарь ООН инициировал арбитражные процедуры, предусмотренные соглашением о штаб-квартире организации, в связи с невыдачей американских виз российским делегатам. Об этом заявил в пятницу глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая на 4-й Московской конференции по нераспространению.

Министр констатировал, что американская сторона не выполняет своих обязательств по обеспечению нормальной работы органов ООН в Нью-Йорке. "Это касается не только неприемлемого отношения к российским делегациям, делегаты целого ряда других стран сталкиваются с той же проблемой", - указал он.

"В соглашении между ООН и правительством США как со страной пребывания центральных учреждений ООН есть положение, которое в подобного рода ситуациях требует арбитражных процедур, которые должен инициировать генеральный секретарь ООН. Мы пока еще терпеливо ждем, но бесконечно ждать не получается. Поэтому мы будем настаивать, чтобы все те методы и процедуры, которые предусмотрены соглашением о штаб-квартире со страной пребывания, были полностью задействованы генеральным секретарем", - подчеркнул Лавров.

С начала 74-й сессии Генассамблеи ООН США не выдали визы 18 российским делегатам. В частности, визы не смогла получить треть российской делегации, которая должна была принять участие в заседании Первого комитета Генассамблеи ООН, занимающегося вопросами разоружения, что создало серьезные препятствия для его работы.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичСШАРоссияОтказ в визах российской делегации на Генассамблее ООН
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