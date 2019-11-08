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Ситуация вокруг ядерной программы Ирана

Рябков: Россия призывает участников ядерной сделки не испытывать ее на прочность

Замглавы МИД РФ заявил, что кризис вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе преднамеренно и целенаправленно создан Соединенными Штатами

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Москва призывает всех участников Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе не испытывать это соглашение на прочность, иначе оно может разрушиться. Об этом заявил журналистам в пятницу заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков на 4-й Московской конференции по нераспространению.

"Мы понимаем мотивы, по которым Исламская Республика Иран каждые 60 дней осуществляет шаги, означающие сокращение объемов, принятых ею на себя добровольных обязательств. Вместе с тем мы призываем все стороны, всех оставшихся участников СВПД к сдержанности, - сказал замглавы МИД. - Нельзя испытывать договоренность на прочность. Она может рухнуть, она может сколлапсировать, и тогда мы получим ситуацию, где риски открытого конфликта, риски дальнейших осложнений и в без того крайне взрывоопасном регионе Персидского залива еще повысятся".

Рябков также указал, что кризис вокруг СВПД преднамеренно и целенаправленно создан Соединенными Штатами, а они, помимо этого, мешают оставшимся участникам ядерной сделки реализовывать те элементы соглашения, "которые записаны за ними".

"Мы эту политику видим насквозь, мы ее осуждаем. Мы ее вписываем в общий контекст крайне пренебрежительного отношения со стороны США к международно-правовым нормам договоренностей, достигнутых в рамках многосторонней дипломатии", - сказал замглавы МИД РФ.

Встреча с иранскими дипломатами

Рябков сообщил, что проведет на полях Московской конференции по нераспространению встречу с иранскими дипломатами, в ходе которой стороны рассмотрят ситуацию вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе.

"С иранскими коллегами мы переговорим, в силу распределения обязанностей я не планирую встречи с северокорейскими представителями", - сказал российский дипломат.

"Повестка дня очевидна - что надо делать для того, чтобы продвинуться к более устойчивому выполнению Совместного всеобъемлющего плана действий, - добавил он. - К сожалению, и на этом направлении у нас намного больше проблем и незакрытых вопросов, чем практических, конструктивных результатов".

Он также добавил, что Россия не хотела бы, чтобы "в отношении СВПД шел процесс демонтажа элементов, который может в итоге привести к полному коллапсу договоренностей". "У нас нет уверенности, что что-то можно в исторически короткие сроки разработать на замену СВПД. Тем более если, как мы слышали из некоторых столиц, ведется речь о формировании гораздо более широкой договоренности, охватывающей не только ядерные элементы, это крайне сложная задача. Насколько она неподъемна, не мне судить, - указал Рябков. - Те, кто выдвигают такого рода идеи и берутся за их реализацию, наверное, трезво и правильно оценивают свои собственные силы". "Весь этот комплекс вопросов мы тоже будем обсуждать в контакте с иранскими коллегами", - добавил замглавы МИД РФ.

Будущее иранской ядерной сделки оказалось под вопросом после одностороннего выхода из нее США 8 мая 2018 года и введения Вашингтоном санкций в отношении Тегерана в сфере нефтяного экспорта. По версии иранской стороны, остальные участники, прежде всего европейцы, не в полной мере придерживаются своих обязательств в экономической части соглашения, поэтому сделка в ее нынешнем виде не имеет смысла.

Теги
СШАИранРоссияСитуация вокруг ядерной программы ИранаРябков, Сергей Алексеевич
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