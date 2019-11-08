Толстой раскритиковал реформы образования, приведшие к утрате идеологической составляющей

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Вице-спикер Госдумы Петр Толстой считает реформы в российском образовании за последние 15 лет неудачными, их следствием стала полная утрата идеологической составляющей. Такое мнение политик выразил, выступая в пятницу на Международной молодежной конференции "Вторая мировая война: правда во имя мира" в Госдуме.

"В результате реформ образования, которые прошли в России на протяжении последних 15 лет, окончательно была утеряна компонента, связанная с идеей, идеологией, с мыслью русского человека. Это было сделано, на мой взгляд, сознательно, и в результате этих реформ сегодня мы пришли к тому, что у нас должны цвести все цветы, все дозволено", - сказал он.

"Вот профессора Высшей школы экономики говорят, что русский язык клоачный, русский язык фашистский. А где какая реакция, от кого, кто на это как-то реагирует? Что, ректор Высшей школы экономики подал в отставку или отправил этих профессоров вон? Нет", - возмутился Толстой. По словам депутата, это пример терпимости, ведущей к утрате истории и идентичности.

По мнению Толстого, Россия проиграла информационную войну, связанную с историческим наследием Советского Союза. "Как результат - все страны Восточной Европы внушают молодежи мысль о том, что Россия не освобождала эти страны от фашизма, а завоевала их. Наше сдержанное и даже равнодушное отношение к тому, что творят сначала прибалты, потом поляки, чехи, украинцы привело к тому, что в Европе демонтируются памятники советским воинам-освободителям, а молодое поколение европейцев вообще не будет знать историю Второй мировой войны", - пояснил он. В результате происходят подмена понятий и подлог исторических фактов, оправдание кровавых преступлений, восхваление палачей и линчевание героев, заключил Толстой.