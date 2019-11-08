Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Толстой раскритиковал реформы образования, приведшие к утрате идеологической составляющей

По мнению вице-спикера Госдумы, Россия проиграла информационную войну, связанную с историческим наследием Советского Союза

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Вице-спикер Госдумы Петр Толстой считает реформы в российском образовании за последние 15 лет неудачными, их следствием стала полная утрата идеологической составляющей. Такое мнение политик выразил, выступая в пятницу на Международной молодежной конференции "Вторая мировая война: правда во имя мира" в Госдуме.

"В результате реформ образования, которые прошли в России на протяжении последних 15 лет, окончательно была утеряна компонента, связанная с идеей, идеологией, с мыслью русского человека. Это было сделано, на мой взгляд, сознательно, и в результате этих реформ сегодня мы пришли к тому, что у нас должны цвести все цветы, все дозволено", - сказал он.

"Вот профессора Высшей школы экономики говорят, что русский язык клоачный, русский язык фашистский. А где какая реакция, от кого, кто на это как-то реагирует? Что, ректор Высшей школы экономики подал в отставку или отправил этих профессоров вон? Нет", - возмутился Толстой. По словам депутата, это пример терпимости, ведущей к утрате истории и идентичности.

По мнению Толстого, Россия проиграла информационную войну, связанную с историческим наследием Советского Союза. "Как результат - все страны Восточной Европы внушают молодежи мысль о том, что Россия не освобождала эти страны от фашизма, а завоевала их. Наше сдержанное и даже равнодушное отношение к тому, что творят сначала прибалты, потом поляки, чехи, украинцы привело к тому, что в Европе демонтируются памятники советским воинам-освободителям, а молодое поколение европейцев вообще не будет знать историю Второй мировой войны", - пояснил он. В результате происходят подмена понятий и подлог исторических фактов, оправдание кровавых преступлений, восхваление палачей и линчевание героев, заключил Толстой.

Теги
РоссияТолстой, Петр Олегович
Реклама на ТАСС
Захарова заявила, что появившиеся после падения Берлинской стены надежды не оправдались
Официальный представитель МИД России подчеркнула, что мир и безопасность в Европе должны иметь универсальный и неделимый характер
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС