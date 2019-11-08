МИД России: поездка представителей Нагорного Карабаха в Москву носила частный характер

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Поездка в Москву представителей непризнанной Нагорно-Карабахской Республики, из-за которой МИД Азербайджана вручил ноту послу России в Баку, если и имела место, то носила исключительно частный характер. Об этом говорится в распространенном в пятницу комментарии МИД РФ.

"В связи с вручением послу России в Баку ноты протеста и соответствующим комментарием пресс-службы МИД Азербайджана по поводу "визита" в Москву представителей непризнанной Нагорно-Карабахской Республики Масиса Маиляна и Лерника Ованнисяна хотели бы отметить следующее. Поездка указанных лиц, если и имела место, то носила исключительно частный характер", - указали в российском внешнеполитическом ведомстве.

В министерстве добавили, что поездка частного характера не противоречит ни российскому законодательству, ни имеющимся международным договоренностям, ни посреднической миссии России в нагорнокарабахском урегулировании. "Никаких встреч с официальными лицами РФ не проводилось", - подчеркнули в министерстве.

"Что касается ссылок на некие контакты Маиляна и Ованнисяна с российскими экспертами в "постоянном представительстве Арцаха в России", то вновь подчеркиваем: такое "представительство" не зарегистрировано в государственных органах РФ в качестве дипломатической миссии суверенного государства, поскольку наша страна не признает Нагорно-Карабахскую Республику, - продолжили в министерстве. - Считаем претензии к российской стороне, содержащиеся в ноте и комментарии МИД Азербайджана, безосновательными, а общий тон - не соответствующим уровню и качеству российско-азербайджанских отношений".

"Со своей стороны, будем и далее способствовать достижению нагорнокарабахского урегулирования, как в составе сопредседателей Минской группы ОБСЕ по нагорнокарабахскому урегулированию, так и в национальном качестве, с учетом наших отношений с Азербайджаном и Арменией", - резюмировали в российском внешнеполитическом ведомстве.