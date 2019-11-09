Горбачев: политикам после холодной войны не удалось создать архитектуру безопасности

БЕРЛИН, 9 ноября. /ТАСС/. Бывший президент СССР Михаил Горбачев считает, что политикам после окончания холодной войны не удалось сформировать эффективную архитектуру безопасности, в связи с чем в Европе возникли новые разделительные линии. Такое мнение он выразил в опубликованном в субботу интервью немецкому журналу Der Spiegel по случаю 30-летия падения Берлинской стены.

"Мы должны признать, что новым руководящим личностям после окончания холодной войны не удалось создать современную архитектуру безопасности, в особенности в Европе, - сказал Горбачев. - Вследствие этого возникли новые разделительные линии, и расширение НАТО пододвинуло эти линии к границам России".

"Если постоянно как молитву повторять одинаковые требования, то ничего хорошего из этого не выйдет", - отметил он. Тем не менее, по словам Горбачева, "есть признаки того, что как Запад, так и Россия понимают необходимость активировать каналы коммуникации". "Риторика постепенно меняется. Возможно, это первый шаг", - полагает он. "Разумеется, перед нами лежит еще долгий путь, прежде чем будет восстановлено доверие", - добавил бывший президент СССР. Он высказал убеждение, что в целях сближения Запад и Россия должны начать "с вопросов ядерного разоружения".

Горбачев считает, что сейчас ностальгии по временам холодной войны нет. "И я никому не желаю того, чтобы эти времена вернулись", - подчеркнул он.