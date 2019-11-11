Эксперт: в Центральной Азии протекают важные процессы формирования нового миропорядка

САМАРКАНД /Узбекистан/, 11 ноября. /ТАСС/. Протекающие в Центральной Азии процессы формирования транспортных коридоров и систем безопасности являются важными элементами создания нового глобального устройства. Такое мнение выразил в понедельник председатель совета Фонда развития и поддержки Международного дискуссионного клуба "Валдай" Андрей Быстрицкий на Х Азиатской конференции клуба.

"Мы видим, как меняется мир, возникают новые центры развития, новые центры оформления будущего мирового порядка, - сказал Быстрицкий. - А очень важный процесс идет здесь - в Евразии, Центральной Азии. Ее не зря называют центральной, потому что это в каком-то смысле центр сборки очень многих процессов - процессов взаимодействия, организации транспортных коридоров, создания систем коллективной безопасности, выработки новых типов идентичности".

По его словам, многие темы, которые планируют обсудить участники конференции, актуальны не только для Центральной Азии, но и для всего мира.

Двухдневный форум, который открылся 10 ноября, собрал дипломатов и ученых из России, Узбекистана, Германии, Индии, Казахстана, Киргизии, Китая, Таджикистана и других стран. Соорганизатором конференции выступает Институт стратегических и межрегиональных исследований при президенте Узбекистана - ведущий аналитический центр страны, созданный в 1992 году. Конференция клуба "Валдай" впервые проходит в Узбекистане.