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Песков заявил, что Россия не вмешивалась в президентские выборы на Мадагаскаре

Подобные сообщения не соответствуют действительности, отметил пресс-секретарь президента РФ

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Россия не вмешивалась в выборы президента Мадагаскара, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Сейчас излюбленная практика - обвинять Россию во вмешательстве везде и во вся, - сказал он, комментируя публикацию The New York Times‎ на этот счет. - Подобные сообщения не соответствуют действительности". "Мы неоднократно заявляли, что мы категорически против того, когда вмешиваются в наши внутренние дела, и так же никогда не вмешивались и не вмешиваемся во внутренние дела других стран", - отметил представитель Кремля.

Комментируя публикацию, Песков подчеркнул, что не располагает информацией о том, что президент России Владимир Путин вместе с бизнесменом Евгением Пригожиным якобы встречались в 2018 году с бывшим тогда президентом Мадагаскара Эри Радзаунаримампианином.

Выборы президента Мадагаскара состоялись в два тура в ноябре и декабре 2018 года. Победу одержал Андри Радзуэлина.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРадзуэлина, АндриМадагаскарРоссияРадзаунаримампианина, Эри МартиальПесков, Дмитрий Сергеевич
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