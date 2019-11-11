Песков заявил, что Россия не вмешивалась в президентские выборы на Мадагаскаре

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Россия не вмешивалась в выборы президента Мадагаскара, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Сейчас излюбленная практика - обвинять Россию во вмешательстве везде и во вся, - сказал он, комментируя публикацию The New York Times‎ на этот счет. - Подобные сообщения не соответствуют действительности". "Мы неоднократно заявляли, что мы категорически против того, когда вмешиваются в наши внутренние дела, и так же никогда не вмешивались и не вмешиваемся во внутренние дела других стран", - отметил представитель Кремля.

Комментируя публикацию, Песков подчеркнул, что не располагает информацией о том, что президент России Владимир Путин вместе с бизнесменом Евгением Пригожиным якобы встречались в 2018 году с бывшим тогда президентом Мадагаскара Эри Радзаунаримампианином.

Выборы президента Мадагаскара состоялись в два тура в ноябре и декабре 2018 года. Победу одержал Андри Радзуэлина.