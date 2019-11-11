В Кремле считают возможным проведение саммита в "нормандском формате" до конца года

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Саммит лидеров "нормандской четверки" (РФ, ФРГ, Франция, Украина) может состояться до конца 2019 года, но конкретные даты пока не обсуждались. Об этом журналистам заявил в понедельник помощник президента РФ Юрий Ушаков.

"Я думаю, такая возможность есть", - ответил представитель Кремля на вопрос, возможно ли проведения саммита в 2019 году. Он отметил, что есть определенные подвижки, связанные с подписанием "формулы Штайнмайера" и отводом сил от линии соприкосновения, а также "в принципе согласован проект итогового документа". "Какие-то подвижки есть, они будут учитываться при рассмотрении вопроса о проведении саммита", - подчеркнул представитель Кремля.

При этом помощник президента РФ опроверг сообщения о том, что встреча в нормандском формате может состояться 24 или 26 ноября. "Могу сказать, что 24 и 26 ноября не обсуждались в качестве возможных дат проведения саммита. Конкретика по датам вообще не обсуждалась", - сказал Ушаков.

По его словам, "никаких препятствий" для встречи лидеров в "нормандском формате" нет.

"Есть просто желание провести саммит так, чтобы он дал новый позитивный результат, чтобы не заниматься исправлением тех или иных документов, которые раньше были согласованы, а продвигаться дальше", - пояснил Ушаков, отметив, что для этого нужно осуществить "хотя бы первые шаги" для реализации прежних договоренностей. Помощник президента РФ заключил, что должны сложиться предпосылки для успешного проведения саммита, который бы означал сигнал к продвижению вперед в урегулировании. Он добавил, что подготовка к встрече идет серьезная и обстоятельная, ведутся активные переговоры как между лидерами в ходе телефонных разговоров, так и между их помощниками.