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Отставки и назначения

В Ростовской области появился министр по борьбе с коррупцией

Этот пост занял Олег Жеухин, который ранее занимал должность заместителя руководителя аппарата правительства региона

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 11 ноября. /ТАСС/. Губернатор Ростовской области Василий Голубев назначил министром по вопросам обеспечения безопасности и противодействия коррупции Олега Жеухина, который ранее занимал пост заместителя руководителя аппарата правительства региона. Об этом сообщила пресс-служба губернатора области.

О введении такой должности в правительстве Ростовской области власти региона сообщали в сентябре. Тогда это решение было обосновано необходимостью повысить эффективность антикоррупционной работы.

"Указом губернатора Ростовской области Василия Голубева на эту должность назначен Олег Жеухин", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в ведении нового министра будут вопросы обеспечения безопасности, защиты гостайны, в том числе технической защиты информации и сведений, составляющих гостайну, а также вопросы профилактики и противодействия коррупции, координация работы по противодействию незаконному обороту наркотиков.

"Олег Анатольевич в статусе министра будет осуществлять руководство управлением по противодействию коррупции при губернаторе Ростовской области, которое существовало до этого, но в сентябрьском указе [губернатора] были немного скорректированы его функции, добавлена функция профилактики коррупционных преступлений", - пояснили ТАСС в пресс-службе губернатора. Кроме того, Жеухин продолжит руководить деятельностью отдела безопасности правительства Ростовской области и службы по обеспечению деятельности антинаркотической комиссии региона. В пресс-службе напомнили, что в региональном правительстве есть еще один сотрудник, который имеет статус министра, однако не руководит определенным министерством - это руководитель представительства правительства Ростовской области при правительстве РФ.

По данным местных СМИ, Жеухин родился в 1975 году. Как сообщили в пресс-службе, он получил два высших образования: в 2007 году окончил Академию Федеральной службы безопасности РФ по специальности "Юриспруденция", а в 2014 году - Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ по специальности "политология". Состоит в высшем уровне федерального резерва управленческих кадров, до назначения девять лет работал в должности заместителя руководителя аппарата правительства Ростовской области.

Теги
Голубев, Василий ЮрьевичРоссияОтставки и назначенияРостовская область
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