Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Кризис в Сирии
Обновлено 

Путин и Меркель обсудили ситуацию в Ливии и Сирии

Президент России положительно оценил посреднические шаги Германии

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин и Федеральный канцлер ФРГ Ангела Меркель выступили за скорейшее и без предварительных условий прекращение боестолкновений в Ливии. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба Кремля по итогам телефонного разговора лидеров двух стран.

На эту тему

"Президент России положительно оценил посреднические шаги Германии, нацеленные на возобновление межливийского диалога и более активное вовлечение международного сообщества в поиск мирного решения проблемы", - добавляет пресс-служба.

Лидеры двух стран также обсудили ситуацию в Сирии. При обмене мнениями "была акцентирована важность решения гуманитарных проблем, включая обеспечение возвращения беженцев".

Теги
Меркель, АнгелаПутин, Владимир ВладимировичСирияГерманияРоссияЛивияКризис в СирииЛивия: исламисты против армии
Реклама на ТАСС
Кризис на Украине
Путин и Меркель отметили важность неукоснительного соблюдения минского "Комплекса мер"
Лидеры подтвердили настрой на координацию усилий России и Германии в "нормандской четверке"
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС