Путин и Меркель обсудили ситуацию в Ливии и Сирии

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин и Федеральный канцлер ФРГ Ангела Меркель выступили за скорейшее и без предварительных условий прекращение боестолкновений в Ливии. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба Кремля по итогам телефонного разговора лидеров двух стран.