Путин и Меркель обсудили ситуацию в Ливии и Сирии

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин и Федеральный канцлер ФРГ Ангела Меркель выступили за скорейшее и без предварительных условий прекращение боестолкновений в Ливии. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба Кремля по итогам телефонного разговора лидеров двух стран.
"Президент России положительно оценил посреднические шаги Германии, нацеленные на возобновление межливийского диалога и более активное вовлечение международного сообщества в поиск мирного решения проблемы", - добавляет пресс-служба.
Лидеры двух стран также обсудили ситуацию в Сирии. При обмене мнениями "была акцентирована важность решения гуманитарных проблем, включая обеспечение возвращения беженцев".