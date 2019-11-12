Постпред РФ: отчет МАГАТЭ был слит в СМИ для того, чтобы подорвать ядерную сделку по Ирану

ТАСС, 12 ноября. Конфиденциальный отчет МАГАТЭ был разослан информационным агентствам в качестве очередной попытки подорвать ядерную сделку по Ирану. Об этом во вторник заявил постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов на своей странице в Twitter.

"Мы наблюдаем настойчивые попытки подорвать иранскую сделку всеми возможными способами. Последний пример: конфиденциальный отчет МАГАТЭ был разослан сегодня информационным агентствам через несколько минут после его распространения в Совете управляющих [МАГАТЭ] и сразу же стал предметом негативных искажений", - написал он.

В понедельник Agence France-Presse (АFP) со ссылкой на отчет МАГАТЭ сообщило, что эксперты организации обнаружили частицы природного урана на ранее не заявленном объекте в Иране. В докладе также подтверждается использование Ираном модернизированных центрифуг и деятельность по обогащению урана на объекте в Фордо в рамках предпринятого иранскими властями нового этапа сокращения обязательств по Совместному всеобъемлющему плану действий.

6 ноября Иран начал закачивать газ в центрифуги на объекте в Фордо, что фактически означает начало четвертого этапа сокращения обязательств, взятых им на себя в рамках ядерной сделки. Будущее этой договоренности оказалось под вопросом после одностороннего выхода из нее США 8 мая 2018 года и введения Вашингтоном санкций в отношении Тегерана в сфере нефтяного экспорта. По версии иранской стороны, остальные участники, прежде всего европейцы, не в полной мере придерживаются своих обязательств в экономической части соглашения, поэтому сделка в ее нынешнем виде не имеет смысла