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Ситуация вокруг ядерной программы Ирана
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Постпред РФ: отчет МАГАТЭ был слит в СМИ для того, чтобы подорвать ядерную сделку по Ирану

По словам Михаила Ульянова, наблюдаются попытки подорвать иранскую сделку всеми возможными способами

ТАСС, 12 ноября. Конфиденциальный отчет МАГАТЭ был разослан информационным агентствам в качестве очередной попытки подорвать ядерную сделку по Ирану. Об этом во вторник заявил постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов на своей странице в Twitter.

"Мы наблюдаем настойчивые попытки подорвать иранскую сделку всеми возможными способами. Последний пример: конфиденциальный отчет МАГАТЭ был разослан сегодня информационным агентствам через несколько минут после его распространения в Совете управляющих [МАГАТЭ] и сразу же стал предметом негативных искажений", - написал он.

В понедельник Agence France-Presse (АFP) со ссылкой на отчет МАГАТЭ сообщило, что эксперты организации обнаружили частицы природного урана на ранее не заявленном объекте в Иране. В докладе также подтверждается использование Ираном модернизированных центрифуг и деятельность по обогащению урана на объекте в Фордо в рамках предпринятого иранскими властями нового этапа сокращения обязательств по Совместному всеобъемлющему плану действий.

6 ноября Иран начал закачивать газ в центрифуги на объекте в Фордо, что фактически означает начало четвертого этапа сокращения обязательств, взятых им на себя в рамках ядерной сделки. Будущее этой договоренности оказалось под вопросом после одностороннего выхода из нее США 8 мая 2018 года и введения Вашингтоном санкций в отношении Тегерана в сфере нефтяного экспорта. По версии иранской стороны, остальные участники, прежде всего европейцы, не в полной мере придерживаются своих обязательств в экономической части соглашения, поэтому сделка в ее нынешнем виде не имеет смысла

Теги
ИранРоссияСитуация вокруг ядерной программы Ирана
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