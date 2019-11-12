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Посольство РФ опровергло задержание в Испании россиянина, якобы разыскиваемого в Перу

В посольстве отметили, что речь идет о гражданине Грузии

МАДРИД, 12 ноября. /ТАСС/. Посольство России в Мадриде опровергло задержание в Испании гражданина РФ, который якобы разыскивался Перу по подозрению в контрабанде наркотиков. Об этом говорится в размещенной во вторник публикации диппредставительства в Twitter.

4 ноября агентство EFE передавало, что национальная полиция Испании задержала в порту Тарифы (автономное сообщество Андалусия) гражданина России, который якобы был объявлен в международный розыск властями Перу. Отмечалось, что в Перу мужчина разыскивался в связи с тем, что в мае 2014 года правоохранительные органы страны обнаружили в его багаже кокаин.

"На наш запрос относительно подтверждения информации о недавнем задержании россиянина в городе Тарифа, опубликованной в местных СМИ, компетентные органы Испании сообщили, что речь шла о гражданине Грузии", - отметили в посольстве России в Мадриде.

Теги
ПеруИспанияРоссия
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