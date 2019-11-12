Медведев на поезде прибыл в Барнаул

БАРНАУЛ, 12 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр Дмитрий Медведев прибыл в Барнаул.

На поезде он совершил путешествие по Сибири, проехав из Новосибирска в столицу Алтайского края. Поездка заняла около 3,5 часов. В пути российский премьер провел совещание о рассмотрении проектов финансового плана и инвестпрограммы РЖД на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов.

Медведев заметил, что решил проехать по железной дороге "не только для того, чтобы полюбоваться сибирскими просторами, но, в первую очередь, чтобы посмотреть на то, как изменились вокзалы, станции и сами поезда". С участниками совещания премьер обсудил ключевые вопросы развития железнодорожного транспорта.

По прибытии в Барнаул российский премьер встретится с губернатором Алтайского края Виктором Томенко. Следующий день, 13 ноября, Медведев посвятит вопросам развития сельского хозяйства.