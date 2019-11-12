В Ингушетии назначили и. о. глав Минфина и Минэкономразвития региона

МАГАС, 12 ноября. /ТАСС/. Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов подписал указы о назначении и. о. руководителей региональных Минфина и Минэкономразвития, сообщила во вторник пресс-служба главы и правительства республики.

"Глава Республики Ингушетия Махмуд-Али Калиматов подписал указы о назначении новых руководителей Минфина и Минэкономразвития региона. В состав кабмина республики вошел Евгений Макаренко, который будет исполнять обязанности министра экономики, промышленности и торговли региона. И. о. министра финансов стал Дмитрий Дормидонтов", - говорится в сообщении.

Макаренко ранее работал заместителем начальника отдела коммунальной, городской инфраструктуры департамента территорий опережающего развития и инфраструктуры Министерства РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики, заместителем гендиректора по вопросам взаимодействия с органами госвласти и монополистами компании "КСХП Химки". До назначения на должность и. о. министра возглавлял компанию "Томпромтранс".

Дормидонтов в разные периоды работал на ответственных должностях в банковской сфере. До вступления в новую должность он руководил направлением продаж финансовых услуг аппарата управления "Почты России".

Ранее обязанности руководителя министерства экономики Ингушетии исполняла Ася Кациева, а министра финансов - Багаудин Халухаев.