Путин на саммите БРИКС расскажет о подходах РФ к урегулированию региональных конфликтов

БРАЗИЛИА, 14 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в четверг примет участие в мероприятиях саммита БРИКС, который пройдет в столице Бразилии.

"В программу включены два пленарных заседания, встреча глав государств с членами делового совета БРИКС и руководством Нового банка развития и рабочий завтрак от имени [бразильского] председательства", - рассказал журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Он отметил, что первое пленарное заседание будет проходить в закрытом формате и будет посвящено обсуждению актуальных проблем международной повестки дня: вопросам стабильности, региональной безопасности, а также вопросам состояния мировой экономики, положения дел в торговле и финансах.

"Наш президент будет выступать здесь, он представит свое видение стоящих перед БРИКС актуальных задач, даст оценки ситуации в мировых делах, даст оценки действиям США по развалу системы контроля над вооружениями, изложит наши подходы к урегулированию региональных конфликтов, в частности проинформирует о действиях России в Сирии и принимаемых мерах по налаживанию межсирийского политического диалога, - сообщил Ушаков. - Будет говорить, естественно, о необходимости более тесной координации "пятерки" в отстаивании норм международного права".

Кроме того, глава государства выскажется за углубление сотрудничества стран БРИКС на экономическом треке в рамках ВТО, Всемирного банка, Международного валютного фонда. "Основные договоренности саммита будут зафиксированы в итоговой декларации, - добавил помощник президента. - В ней отражаются консолидированные подходы государств-участников к дальнейшему развитию БРИКС, ставятся задачи на перспективу и так далее".

Ушаков отметил, что Путин на мероприятиях в Бразилиа также расскажет о ключевых приоритетах, которые будет продвигать Россия во время своего председательства в БРИКС с 1 января 2020 года.

"Вслед за Бразилией Россия становится председателем БРИКС в следующем году, об этом наш президент будет говорить, - напомнил помощник российского лидера. - Уже известен девиз нашего председательства: "Партнерство БРИКС в интересах глобальной стабильности, общей безопасности и инновационного роста".

Встречи на полях саммита

Путин, который прибыл в Бразилию в среду, уже встретился с другими высокопоставленными участниками саммита, в частности с премьер-министром Индии Нарендрой Моди и председателем КНР Си Цзиньпином. Программа вечера среды, который в Бразилиа еще только наступает, включает выступление лидеров на закрытии делового форума БРИКС. Завершится первый день пребывания глав государств и правительств в Бразилиа концертом во дворце "Итамарати" и обедом от имени президента Бразилии Жаира Болсонару.

Дворец "Итамарати" - здание МИД Бразилии. Название дворец "позаимствовал" у здания, которое МИД занимал в Рио-де-Жанейро. Дворец имеет форму квадрата с арками по всему периметру, здание окружено декоративным бассейном, над которым сооружены пешеходные мостики. Такое архитектурное решение создает особый микроклимат внутри здания, значительно смягчая воздействие высоких температур и низкой влажности воздуха. Напротив главного фасада здания установлена скульптура "Метеор" массой 120 тонн, выполненная из цельного куска мрамора.

В четверг российский лидер проведет переговоры с президентом Бразилии. Ушаков подчеркнул, что на встрече Путина с Болсонару будет обсуждаться ситуация в Боливии и другие международные вопросы. При этом помощник главы государства затруднился сказать, будет ли обсуждаться возможность участия Бразилии в сделке ОПЕК+.

Путин также может пообщаться с прессой и рассказать об итогах своего визита в Бразилиа.

Инцидент в посольстве Венесуэлы

В среду в Бразилиа произошла попытка захвата посольства Венесуэлы. Несмотря на введение усиленного режима охраны центра бразильской столицы и обилия военных и колючей проволоки по периметру квартала зданий государственных органов, в соседнем с ним районе диппредставительств группа сторонников лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо утром предприняла попытку захвата посольства Боливарианской Республики. Несмотря на то, что дипломатам удалось вытеснить часть из них из здания дипмиссии, они продолжили находиться на территории посольства, вокруг которого в свою очередь собрались представители левых политических движений Бразилии, выступающие в поддержку Николаса Мадуро. К месту происшествия были стянуты силы полиции, в том числе батальон спецназа.

Однако, как сообщил ТАСС пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, на график и маршруты движения Путина в столице Бразилии произошедшее никак не повлияло.