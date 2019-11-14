Рябков: новые сигналы от США о будущем Договора по открытому небу не поступали

БРАЗИЛИА, 14 ноября. /ТАСС/. Россия не получала от США новых сигналов о планах по Договору по открытому небу - ни относительно приверженности соглашению, ни по выходу из него. Об этом заявил в интервью ТАСС заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

"Пока нет. Никаких сигналов нет, - сказал он. - Хотелось бы, чтобы если какие-то сигналы и поступят, чтобы они сводились к подтверждению готовности США придерживаться этого договора. Это документ выверенный и сбалансированный. В нем, разумеется, нет ничего, что могло бы трактоваться как "односторонние уступки" США кому бы то ни было. Это совокупность договоренностей, которые, по большому счету, укрепляют безопасность каждого из участников этого документа".

"Поэтому гипотетический односторонний выход США мы не сможем квалифицировать иначе, как решение, принятое по сугубо политическим мотивам, - продолжил высокопоставленный дипломат. - Характер нашей реакции на такой шаг не предопределен, рассуждать о ней сейчас было бы неправильно. И вновь подчеркиваю, что мы за то, чтобы изначальный состав участников договора по открытому небу не менялся".

О том, что американская администрация изучает вариант выхода из ДОН, сообщил 7 октября председатель комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса Элиот Энгел.