Рябков: приглашение НАТО присоединиться к мораторию по ракетам остается в силе

БРАЗИЛИА, 14 ноября. /ТАСС/. Российский мораторий на размещение ракет средней и меньшей дальности остается в силе, что само по себе является приглашением к НАТО подумать о том, как действовать, чтобы не допустить нагнетания напряженности. Об этом заявил в интервью ТАСС заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

"Нет, мы ее (инициативу о моратории - прим. ТАСС) не отзывали, - сказал он. - Мы, по большому счету, ожидали, что реакция НАТО будет именно такой. Мы пошли на объявление своего моратория, исходя из глубокого осознания ответственности за безопасность в Европе и других регионах мира".

"То, что мораторий остается в силе, само по себе является приглашением другой стороне задуматься над тем, как себя правильно вести в такой ситуации, - продолжил Рябков. - Если коллеги в НАТО готовы, что называется, плыть по течению и поддаваться соблазну, который уже трансформировался в конкретные формулировки множества натовских документов, попробовать оказать на Россию давление, то они глубоко заблуждаются".

В сентябре стало известно, что президент России Владимир Путин направил лидерам ряда стран, в том числе входящих в НАТО, предложение ввести мораторий на развертывание РСМД в Европе и других регионах. Такие послания были направлены также целому ряду государств, не входящих в НАТО, в том числе Китаю. Однако, как отмечали представители НАТО и США, они не видят смысла в таком моратории, поскольку Россия уже якобы разместила на своей территории ракеты средней дальности. В начале ноября министр иностранных дел РФ Сергей Лавров констатировал, что НАТО дала понять, что не ответит на инициативу РФ о введении такого моратория.