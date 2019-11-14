Рябков: шансы на приезд нового посла США в Москву до конца года высоки

БРАЗИЛИА, 14 ноября. /ТАСС/. Шансы на то, что новый посол США в РФ Джон Салливан прибудет в Москву до конца года, довольно высоки, хотя все зависит от его утверждения в Сенате. Об этом заявил в интервью ТАСС заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

"Мы полагаем, что шансы на его приезд в Москву в качестве посла до конца текущего года довольно высоки, но здесь главное слово, конечно, за Сенатом Конгресса США, который должен его утвердить", - сказал он.

Занимавший ранее пост посла США в РФ Джон Хантсман в начале октября покинул Москву. Президент США Дональд Трамп выдвинул на эту должность первого заместителя госсекретаря Джона Салливана. Теперь ему предстоит пройти утверждение в Сенате.