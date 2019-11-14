Лукашевич указал ОБСЕ, что лишь США и Украина не поддержали в ООН резолюцию против нацизма

ВЕНА, 15 ноября. /ТАСС/. Постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич указал постоянному совету этой организации в Вене на то, что США и Украина не поддержали в Третьем комитете Генеральной Ассамблеи ООН резолюцию против героизации нацизма.

"7 ноября Третий комитет Генассамблеи ООН принял резолюцию против героизации нацизма. В этом году ее соавторами стало уже 61 государство. "За" проголосовало 121 государство и лишь два - США и Украина - "против", - сообщил Лукашевич участникам ОБСЕ в четверг.

По его словам, такая деструктивная позиция Украины выглядит весьма удручающе на фоне недавних всплесков агрессивного украинского национализма в некогда спокойной Одессе.

"Безнаказанность радикалов воодушевляет их на новые акты запугивания населения. Украинские власти фактически поощряют такие выходки, блокируя инициативы по активизации расследования преступлений в одесском Доме профсоюзов 2 мая 2014 года, - заявил постпред РФ. - Не учитываются и обеспокоенности ходом расследования дела, высказанные рядом международных институтов, включая Управление Верховного комиссара ООН по правам человека и международную консультативную группу Совета Европы".

В 2017 году постпред РФ при ОБСЕ уже указывал, что вопреки поддержке большинства стран и принятию российской резолюции о борьбе с нацизмом на Генассамблее ООН против нее выступили всего два государства - США и Украина. В 2019 году резолюция была принята 121 голосом при 55 воздержавшихся и двух голосах против.