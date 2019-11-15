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Глава Кабардино-Балкарии назначил семерых министров регионального правительства

Ранее 15 ноября также были назначены четыре заместителя председателя правительства республики

НАЛЬЧИК, 15 ноября. /ТАСС/. Глава Кабардино-Балкарской Республики (КБР) Казбек Коков назначил семерых министров регионального правительства. Указы о назначениях опубликованы на его сайте в пятницу.

Согласно документам, свои посты сохранили министр труда и социального развития Кабардино-Балкарии Алим Асанов и министр природных ресурсов и экологии Ильяс Шаваев.

Министром здравоохранения КБР стал бывший главный врач нальчикской городской клинической больницы №1 Рустам Калибатов, который сменил Марата Хубиева, назначенного зампредом правительства. Министром земельных и имущественных отношений КБР стал руководитель департамента финансов города Нальчика Аслан Тохов. Министром цифрового развития региона назначен Ислам Ашхотов, ранее являвшийся заместителем руководителя этого ведомства.

Министром транспорта и дорожного хозяйства назначен Аслан Дышеков, ранее работавший в этой должности. Министерство сельского хозяйства возглавил Хасан Сижажев, ранее работавший руководителем охотничьего хозяйства КБР и главой администрации Баксанского района КБР.

Ранее в пятницу также были назначены четыре заместителя председателя правительства Кабардино-Балкарии.

Казбек Коков был избран главой КБР 3 октября парламентом субъекта. 15 октября Заксобрание региона одобрило кандидатуру, представленного им на пост председателя правительства Кабардино-Балкарии, Алия Мусукова. 30 октября структура правительства региона была изменена.

Теги
РоссияСКФОКабардино-Балкария
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