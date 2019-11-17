В Думе заявили, что Россия поддерживает техническое состояние украинских кораблей в Крыму

СЕВАСТОПОЛЬ, 17 ноября. /ТАСС/. Российские специалисты поддерживают техническое состояние кораблей украинского флота, которые остались в Крыму после событий 2014 года, а также попали под арест после провокации в Керченском проливе в 2018 году. Об этом в воскресенье сообщил ТАСС депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик.

"Россия бережно относится к чужому имуществу, оказавшемуся на территории Крымского полуострова, в том числе к кораблям Военно-морских сил Украины. В Севастополе, например, корабли, которые остались после Русской весны на базе в Стрелецкой бухте, находятся под постоянным присмотром. Специалисты следят за их техническим состоянием, подают [на борт] воду и электроэнергию, обеспечивают вентиляцию", - рассказал депутат. Кроме того, Белик подчеркнул, что российская сторона обеспечивает охрану данной техники.

Депутат выразил уверенность, что буксир и два катера украинского флота, которые участвовали в провокации в ноябре 2018 года у берегов Крыма и были задержаны российскими пограничниками, за время ареста также не получили какого-либо ущерба. "Сегодня наши буксиры вывели их из порта, чтобы передать Украине", - уточнил Белик.

Украинская техника в Крыму

В 2014 году Россия согласилась вернуть Украине военную технику, которая после воссоединения с Крымом осталась на территории полуострова. Однако процесс не был завершен после того, как Украина в одностороннем порядке прекратила военно-техническое сотрудничество с Россией.

В начале 2018 года президент России Владимир Путин заявил о готовности вернуть Украине оставшуюся военную технику. Речь шла о возврате, в том числе кораблей и боевых самолетов, которые остаются на старых местах базирования.

Кроме того, почти год в керченском порту находились суда, участвовавшие в провокации около берегов Крыма в ноябре 2018 года. В воскресенье их вывели в море, чтобы 18 ноября передать Украине.