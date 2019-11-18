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Акции протеста в Иране

Эксперт оценил масштаб манифестаций в Иране

Протесты вряд ли перерастут в тотальное движение против властей, считает старший научный сотрудник Центра изучения стран Ближнего и Среднего Востока Института востоковедения РАН Владимир Сажин

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Нынешние манифестации в Иране из-за повышения цен на топливо вряд ли перерастут в тотальное протестное движение против властей. Такое мнение выразил в понедельник в беседе с корреспондентом ТАСС старший научный сотрудник Центра изучения стран Ближнего и Среднего Востока Института востоковедения РАН Владимир Сажин.

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"Я думаю, что [власти Ирана] справятся [со сложившейся ситуацией]. Насколько известно из средств массовой информации, в протестах принимали участие где-то 85 тыс. в ста населенных пунктах страны. Это не так много для 82-миллионного населения. Конечно, здесь говорить о тотальном движении против режима не стоит", - сказал он.

Эксперт отметил, что в Иране автомобильный транспорт занимает очень большое место в экономике, в стране есть железные дороги, но они не так развиты из-за рельефа местности. "Поэтому автомобильный транспорт занимает мощные позиции в экономике. И повышение цен на топливо сразу приведет к повышению цен на все товары, на продукты питания в том числе", - добавил он. Эксперт напомнил, что Иран находится в условиях жесткого прессинга со стороны Вашингтона, экономика страны испытывает огромные трудности, а повышение цен на топливо - это очень серьезно.

Сажин указал, что протесты в Иране имеют долгую историю, напомнив о предыдущих случаях, которые властям удалось уладить. "И в 2009 году были протесты, которые шли практически целый год. Имеются в виду политические протесты из-за, как считали демонстранты, неправильно подсчитанных результатов выборов президента, - продолжил эксперт. - Были протесты конца 2017 - начала 2018 года, там было довольно массовое движение по всей стране в городах. Это было движение с экономическими требованиями и с политическими также. Но режим смог справиться с этими сложностями и в первый, и во второй раз". Местные локальные протесты, продолжил он, продолжались всегда. "Например, на какой-нибудь фабрике или заводе не выплатили зарплату, в каком-то населенном пункте не хватало продуктов - люди выходили, но это были местные случаи", - указал Сажин.

Американский след отсутствует

По словам эксперта, прямого влияния других государств в нынешней ситуации в Иране не прослеживается. В том числе он исключил наличие американского следа. "Абсолютно не прослеживается [американский след]. Американцы могут поддержать движение, но когда выступает определенная часть населения. В Иране нет таких организаций и группировок, которые спонсируются и поддерживаются Соединенными Штатами", - сказал Сажин.

По его мнению, единственное, что могут Соединенные Штаты, - это на словах в пропагандистском плане поддержать это движение. "Это действительно так, они это делают, но какой-то помощи физической и материальной, я не думаю, что они это делают, потому что это просто в иранских условиях невозможно", - сказал эксперт.

Козырная карта против Роухани

Интересной, по словам эксперта, является позиция по решению о повышении цен на топливо у духовного лидера и руководителя Ирана аятоллы Али Хаменеи. "Он поддержал это решение правительства, но в то же время мягко сказал, что не специалист по экономике. То есть как бы немножко отступил от того, что якобы он это решение не принимал. То есть он весь удар перевел с себя, как главного человека в стране, на президента - второго человека в стране", - указал Сажин.

"И здесь, конечно, получается очень интересный политический момент в том плане, что положение президента [Ирана Хасана] Роухани и его правительства довольно сложное после того, как [президент США Дональд] Трамп решил вывести Соединенные Штаты из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), и после этого через несколько месяцев ввел очень жесткие санкции против Ирана. А мы знаем, что вся политика президента Роухани и его правительства зиждилась именно на СВПД и в этом, действительно, его большая заслуга, что такая сделка состоялась, - сказал эксперт. - Но у Роухани много политических противников в стране именно с таких консервативных и даже радикальных исламистских позиций".

По мнению Сажина, ситуация с демонстрациями, с повышением цен на топливо является еще одной козырной картой в руках иранской оппозиции против президента Роухани.

Как сообщает корреспондент ТАСС, в Тегеране в целом ситуация находится под контролем властей, на улицах видны дополнительные наряды сил безопасности. В центральных и северных районах столицы каких-либо беспорядков не зарегистрировано.

Теги
СШАИранХаменеи, АлиРоухани, ХасанТрамп, ДональдАкции протеста в Иране
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