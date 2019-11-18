Лавров обсудил с германскими политиками вопросы двустороннего взаимодействия

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров принял бывшего вице-канцлера и министра иностранных дел ФРГ Зигмара Габриэля и председателя правления германской НПО Германо-российский форум (ГРФ) Маттиаса Платцека, находящихся в Москве в связи с участием в форуме "Потсдамские встречи", организованном по линии ГРФ и Фонда поддержки публичной дипломатии имени А. М. Горчакова. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

"В фокусе беседы находились актуальные вопросы международной повестки дня, - отметили в дипведомстве. - Обсужден ряд тем российско-германского взаимодействия".