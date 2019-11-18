Путин и Макрон обсудили координацию РФ и Франции для борьбы с терроризмом в Сирии

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Президенты России и Франции Владимир Путин и Эмманюэль Макрон в ходе телефонного разговора обсудили ситуацию в Сирии, условились о дальнейшей координации по линии военных ведомств двух стран для противодействия терроризму в регионе. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

"В ходе обсуждения положения в Сирии лидеры акцентировали (что придают) большое значение начавшейся работы Конституционного комитета, а также организации комплексного гуманитарного содействия Сирии. Условлено о дальнейшей координации по линии военных ведомств России и Франции в целях эффективного противодействия террористической угрозе в регионе", - говорится в сообщении пресс-службы президента.

Кроме того, в телефонном разговоре, состоявшемся по инициативе французской стороны, лидеры затронули некоторые актуальные вопросы российско-французского диалога. "Достигнута договоренность о продолжении контактов в различных форматах", - резюмировали в Кремле.