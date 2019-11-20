Патрушев: фальсификаторы истории хотят отнять у стран СНГ прошлое и оставить без будущего

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Организаторы процесса фальсификации истории пытаются отнять у народов стран СНГ память о героическом прошлом и оставить их без будущего. Такое мнение высказал в среду секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев на ежегодной встрече в Москве секретарей совбезов стран Содружества.

Он отметил, что попытки принизить вклад СССР и государств нынешнего СНГ в достижение победы во Второй мировой войне становятся все настойчивее. "Путем фальсификации истории, уничтожения памятников героям войны организаторы этого процесса стремятся переформатировать нашу память, принизить историческую роль России и стран СНГ как гарантов стабильности в Евразии, ограничить влияние на мировые процессы, разрушить общее стремление к единению, проведению скоординированной миролюбивой внутренней и внешней политики, подорвать чувство собственного достоинства", - сказал Патрушев, слова которого приводит пресс-служба аппарата Совбеза.

"[Они] стремятся отнять у наших стран героическое прошлое, а у народа - историческую память, сделав изгоем мировой политики, лишив возможности развития на основе исторической правды, и в итоге оставить наши страны без будущего и лишить нас самого главного, того, что наши народы вынесли из прошлого - гордости за свое Отечество, за наши великие свершения и вклад в мировую цивилизацию", - подчеркнул он.

Секретарь СБ РФ назвал священным долгом "защитить историческое наследие Победы от искажений и спекуляций и передать эту вахту потомкам". Он напомнил, что в 2020 году будет отмечаться 75-летие Победы в Великой Отечественной войне. "Эта памятная дата будет широко праздноваться и освещаться в странах Содружества, а также в других государствах, где чтят память воинов - отцов и дедов, победивших фашизм и отстоявших независимость наших стран", - сказал Патрушев.