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Медведев обсудит с первым вице-президентом Азербайджана 21 ноября кооперацию двух стран

Переговоры пройдут в Москве

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев и первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева обсудят 21 ноября на встрече в Москве вопросы сотрудничества двух стран в различных сферах. Об этом сообщили в пресс-службе правительства РФ.

"Председатель правительства России Дмитрий Медведев и первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева обсудят актуальные вопросы российско-азербайджанского сотрудничества в торгово-экономической, научно-технической, культурно-гуманитарной и других сферах", - говорится в сообщении.

Первая леди Азербайджана Мехрибан Алиева родилась 26 августа 1964 года в Баку. В 1988 году с отличием окончила Первый Московский государственный медицинский институт имени И. М. Сеченова. В феврале 2017 года была назначена первым вице-президентом Азербайджана, она также возглавляет крупнейшую неправительственную организацию страны - Фонд Гейдара Алиева и является послом доброй воли ЮНЕСКО и Исламской организации по вопросам образования, науки и культуры (ИСЕСКО). В начале августа указом президента РФ Владимира Путина Алиева была награждена орденом Дружбы "за заслуги в развитии и укреплении российско-азербайджанских отношений".

26 августа Путин и Медведев поздравили Алиеву с 55-летием.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичМедведев, Дмитрий АнатольевичАзербайджанРоссияАлиева, Мехрибан Ариф гызы
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