Посольство России рассчитывает на решение вопроса по чартерам в Египет в скором времени

КАИР, 21 ноября. /ТАСС/. Вопрос возобновления чартерного авиасообщения между РФ и египетскими курортами может быть решен в кратчайшие сроки с учетом прогресса в обеспечении безопасности аэропортов Египта. Об этом заявило посольство России в Каире, комментируя данные СМИ о переносе сроков решения данного вопроса.

"Посольство РФ в Египте обратило внимание на новости... что аэропорты египетских курортов, несмотря на проведенные работы, все еще не соответствуют российским стандартам безопасности, и возобновление чартерных рейсов задерживается на неопределенный срок. Эти заявления не являются официальной позицией РФ, - говорится в комментарии на странице посольства в Facebook. - Мы надеемся, что вопрос [возобновления чартерных рейсов] будет решен в кратчайшие сроки с учетом ощутимого прогресса, достигнутого Египтом в обеспечении безопасности своих аэропортов".

Авиасообщение между Египтом и РФ было прервано в ноябре 2015 года после крушения над Синаем самолета российской авиакомпании "Когалымавиа", летевшего из Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург. На его борту находились 217 пассажиров и семь членов экипажа, все они погибли. ФСБ квалифицировала случившееся как теракт.

В течение 2016-2017 годах стороны вели переговоры о возобновлении полетов. В аэропорту Каира был открыт новый терминал, отвечающий всем требованиям авиабезопасности, а российские специалисты не раз осуществляли его проверку. В январе 2018 года президент РФ Владимир Путин подписал указ о возобновлении регулярных воздушных перевозок в Каир, первый рейс из Москвы состоялся 11 апреля прошлого года.